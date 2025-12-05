Інтерфакс-Україна
Події
00:47 05.12.2025

Прем'єр-міністр Бельгії назвав три умови використання активів РФ на користь України

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що використання заморожених на Euroclear російських активів повинне базуватися на виконанні певних вимог. Фрагмент відео свого виступу щодо цього у парламенті Де Вевер опублікував на платформі X у четвер.

"Поширюється багато неправдивих інсинуацій, щоб чинити на нас тиск, але наші умови є розумними та конструктивними. Ми не збираємося обтяжувати себе безвідповідальними ризиками", - написав Де Вевер на X у супровідному до відео тексті.

У виступі ж він підкреслив, що використання заблокованих активів з Euroclear "може мати негатитвні наслідки як для його країни так і для цілої Європи".

"Уряд завжди встановлював три чіткі умови для того, щоб навіть лише розглянути підтвердження такої операції. Перша умова – розподіл усіх ризиків. Бельгія ніколи не сприйме несення ризиків такої операції самотужки. Відповідно до чинних двосторонніх угод про захист інвестицій, штрафи за незаконну експропріацію можуть значно перевищувати вартість самих активів", - наголосив де Вевер, зазначивши, що гарантії повинні покрити "з першого ж дня" всі потенційні фінансові зобов'язання.

Другою умовою бельгійський прем'єр назвав "ліквідність і захист від ризиків", вказавши що в Euroclear повинні бути наявні всі необхідні фонди на випадок, коли вони стануть потрібні. Принагідно Де Вевер висловив сумнів, що "ця війна" закінчиться в "класичному військовому сенсі", коли одна із сторін програє і втрачає активи.

А третьою вимогою було названо "чесний розподіл витрат", який полягає, на думку Де Вевера, у тому, що всі держави-члени ЄС, які володіють російськими активами, а також ті, з-поза ЄС, які входять до "коаліції охочих", повинні брати участь у цій операції.

Джерело: https://x.com/Bart_DeWever/status/1996660150216823072?s=20

Теги: #бельгія #активи #рф

