Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна розраховує, що найближчі місяці дадуть більше прогресу на шляху України до Європейського Союзу, і головування Кіпру в Раді ЄС у першій половині 2026 року може стати історичним з точки зору відкриття кластерів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми розраховуємо, що найближчі місяці дадуть більше прогресу для шляху України в ЄС. І кіпрське головування може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень", - сказав Зеленський під час заяв для ЗМІ з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у Києві.

Крім того, він поінформував Христодулідіса про ситуацію в Україні, на фронті, пріоритети та роботу української команди в перемовних процесах з партнерами. Також лідери детально обговорили спільний європейський порядок денний.

"Україна дала Європі значний об'єднавчий імпульс, і ця енергія працює на європейську силу. Ми розраховуємо, що і європейська спільнота буде з Україною так, як потрібно, щоб досягти миру та гарантувати надійну безпеку", - наголосив глава Української держави.

Також він подякував Кіпру за підтримку України на політичному рівні, за підтримку санкційної політики проти Росії, за подальшу спільну роботу з партнерами щодо російського танкерного флоту, російських схем обходу санкцій.

"І зараз готують лідери Європейського Союзу новий санкційний пакет. Ми хочемо зробити його справді дієвим, а це означає продовження тиску на російський енергетичний сектор. Передусім, на все те інше, що дає Росії бюджетні надходження, а отже можливість затягувати цю війну", - зауважив Зеленський.

За його словами, Україна також розраховує на підтримку Кіпром спільних європейських рішень щодо російських активів, і подальшу участь країни у роботі у вирішенні гуманітарних питань.