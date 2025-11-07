НБУ оштрафував банки: Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал –27,3 млн грн, Укрсиб – 11,5 млн грн

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та валютного законодавства в жовтні 2025 року застосував до семи банків заходи впливу, у тому числі наклав штрафи на загальну суму 205,8 млн грн.

Згідно з публікацією на сайті регулятора, найбільші штрафи отримали банки Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал, на базі якого працює mono, – 27,3 млн грн та Укрсиббанк – 11,5 млн грн.

Як зазначив Нацбанк, Банк Альянс оштрафовано на 67,6 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінмоніторингу (внутрішні документи й процедури, управління ризиками, застосування ризик-орієнтованого підходу, перевірка клієнтів, подання достовірної інформації на запити НБУ). Окремо накладено штраф 15,9 млн грн за порушення під час належної перевірки клієнтів, посилених заходів щодо високоризикових клієнтів, документування дій у межах ПВК/ФТ та роботу з клієнтами, пов’язаними з політично значущими особами.

Крім того, банк отримав письмове застереження за невнесення до анкет клієнтів даних, підтверджених наявними документами.

МТБ Банк оштрафовано на 75,0 млн грн за недотримання ризик-орієнтованого підходу, управління ризиками (включно з дистанційними технологіями та новими продуктами) та належну перевірку клієнтів. Окремо накладено штраф 3,2 млн грн за порушення вимог валютного нагляду, зокрема несвоєчасне виявлення індикатора валютних операцій і недоліки під час аналізу та перевірки документів за валютними операціями. Водночас банк отримав письмове застереження за недоліки у розробці та оновленні внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.

Згідно з релізом, Універсал Банк оштрафовано на 27,3 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недоліки у процедурах управління ризиками та порушення порядку інформування спеціально уповноваженого органу про операції клієнтів із замороженими активами. Додатково банк отримав письмове застереження за недоліки у фіксації подій у системі автоматизації.

Як повідомив Нацбанк, Укрсиббанк має сплатити 11,0 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та недоліки в ризик-орієнтованому підході, а також 0,5 млн грн за порушення вимог щодо повідомлення спеціально уповноваженого органу про порогові фінансові операції. При цьому банк отримав письмове застереження за недоліки у розробці внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.

РВС Банк, який Нацбанк цього тижня визнав неплатоспроможним, оштрафовано на 3,8 млн грн за порушення вимог ризик-орієнтованого підходу.

Комінбанк оштрафовано на 1,1 млн грн за несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції та неналежне встановлення високого рівня ризику щодо клієнтів.

Ідея Банк має сплатити 0,5 млн грн штрафу за несвоєчасне виконання рішення щодо зупинення операцій та несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженого органу про залишок коштів на рахунку клієнта.

Окрім банків, заходи впливу застосовано також до чотирьох небанківських фінансових установ.

ТОВ "НоваПей Кредит" з групи NovaPay оштрафовано на 255 тис. грн за неналежну перевірку клієнтів та недоліки у ризик-орієнтованому підході. Водночас компанія отримала письмове застереження за недоліки у розробці внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.

ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс", якому Нацбанк на початку листопада анулював ліцензію, оштрафовано на 731 тис. грн за недоліки у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ, неподання достовірної інформації на запити НБУ та порушення порядку формування статистичної звітності.

ТОВ "ФК "Абекор" має сплатити 595 тис. грн за неналежне управління ризиками, порушення вимог щодо ідентифікації та верифікації клієнтів, моніторингу фінансових операцій та подання достовірної інформації регулятору.

ТОВ "ФК "Альянс Капітал Груп" має сплатити 17 тис. грн штрафу за допущення суттєвих помилок у статистичній звітності щодо валютних операцій.