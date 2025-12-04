Інтерфакс-Україна
22:58 04.12.2025

Прем'єр-міністр Бельгії і канцлер Німеччини проведуть у п'ятницю термінову зустріч щодо плану використання заморожених російських активів - ЗМІ

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер терміново зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем задля обговорення використання заморожених російських активів на користь України, повідомляє агенція Reuters.

Зустріч запланована на п'ятницю, 5 грудня.

"Мерц… у четвер ввечері заявив, що його метою є якнайшвидше провести переговори з Де Вевером, щоб переконати його відмовитися від свого спротиву, щоб сторони могли просунутися вперед у цьому питанні", - йдеться у повідомленні Reuters.

"Я сподіваюся, що це буде плідна розмова і що ми знайдемо рішення, яке зможемо представити Європі протягом наступних двох тижнів", – цитує Reuters сказане Де Вевером місцевим ЗМІ.

Європейська Комісія сподівається отримати тверді зобов'язання від держав-членів на саміті лідерів ЄС 18 грудня.

Джерело: https://www.reuters.com/business/belgian-pm-hopes-have-fruitful-discussion-russian-frozen-assets-with-germanys-2025-12-04/

Теги: #бельгія #німеччина #активи #рф

