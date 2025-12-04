Інтерфакс-Україна
Події
21:32 04.12.2025

Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій, заявив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський у зв'язку з переговорами української делегації у США.

"Сьогодні українські представники продовжать розмову в Сполучених Штатах Америки із командою Президента Трампа. Наше завдання зараз – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас, на нашу незалежність. Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Він наголосив, що Київ буде "працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир", а також – що є повне усвідомлення, що "для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів".

 

Теги: #переговори #сша #президент

