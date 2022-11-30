Генпрокурор Костін високо оцінив ухвалення Берлінської декларації G7 із закликом не допустити безкарності за воєнні злочини РФ

Генеральний прокурор Андрій Костін високо оцінив ухвалення Берлінської декларації країн "Великої сімки" із закликом "не допустити безкарності за воєнні злочини та інші злочини" і привітав намір Бундестагу розглянути питання про визнання Голодомору у 1932-33 роках геноцидом українського народу.

Як повідомляється в телеграм-каналі Офісу генпрокурора в середу, про це Костін заявив під час зустрічі з парламентаріями Бундестагу Бріттою Хассельманн, Катаріною Дреге, Рольфом Мютценіхом та Крістіаном Дюрром.

Згідно з повідомленням, український генпрокурор привітав намір Бундестагу розглянути питання про визнання Голодомору у 1932-33 роках геноцидом українського народу. "Зараз, майже через століття, Росія знову намагається знищити українську націю. Геноцид українців повинен бути зупинений!", - наголосив він.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, також під час зустрічі з парламентаріями Бундестагу Костін обговорив існуючі та необхідні механізми притягнення РФ до відповідальності за злочини, скоєні на українській землі.

"Генпрокурор повідомив, що масштаби збитків, завданих російською агресією, є катастрофічними. І мова йде не лише про збитки для народу України. Він пояснив, що наразі українські прокурори фіксують колосальні збитки для довкілля. І це проблема для всього світу. Станом на зараз спалено понад 680 000 тонн нафтопродуктів. Особливу тривогу викликають удари по атомних електростанціях", - наголошується у повідомленні.

29 листопада міністри юстиції G7 провели зустріч, за підсумками якої було прийнято декларацію із закликом не допустити безкарності за воєнні злочини, домовилися координувати розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.