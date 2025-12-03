Інтерфакс-Україна
Події
22:22 03.12.2025

Немає більш підходящого місця для мирних переговорів між Росією та Україною, ніж Туреччина - глава МЗС Фідан

Турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан, який перебував на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, вважає Туреччину "найбільш підходящим місцем" для мирних переговорів між Україною та РФ.

"Ми довели це зустрічами, які ми провели тричі у Стамбулі минулого літа, організовуючи та керуючи цими зустрічами. Сторони були дуже задоволені кожною із зустрічей", – сказав він в інтерв'ю турецьким медіа TRT Haber та Anadolu у середу у Брюсселі.

Спілкуючись із журналістами після переговорів з колегами з ЄС та НАТО, Фідан заявив, що обговорення були зосереджені переважно на війні в Україні пошуку "потенційної мирної системи" та ширших регіональних питаннях.

Відповідаючи на запитання про те, чи він все ще сподівається на позитивний результат мирних переговорів між Україною та РФ та яке враження склалося від зустрічей НАТО, Фідан заявив, що "надія залишається".

Фідан заявив, що з технічної точки зору продовження переговорів та перебування сторін за столом переговорів є надзвичайно важливим. "Найважливіше, що я бачив протягом багатьох років, працюючи спеціальним представником від імені нашого президента чи посередником з інших питань, – це залишатися за столом переговорів. Якими б важкими не були обставини, якими б різними не були позиції, якщо ви перебуваєте за столом з наміром досягти компромісу, ви знайдете шлях", - зазначив він.

На його думку, американський спецпосланець Стів Віткофф "має необхідні можливості" для сприяння просуванню переговорів.

Фідан додав, що Туреччина вважає, що і Росія, і Україна незабаром можуть продемонструвати більш позитивну позицію.

За словами міністра, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган також продовжує переговори з європейськими лідерами, а також з очільником Кремля. Він наголосив, що якщо рамкові умови будуть узгоджені на папері, сторони повинні зустрітися віч-на-віч, щоб уточнити їх деталі.

Глава МЗС наголосив, що будь-яка остаточна угода визначить майбутнє Європи, а не лише покладе край війні.

Фідан також прокомендував нещодавні атаки на судна поблизу узбережжя Чорного моря Туреччини. Він сказав, що Туреччина, Румунія та Болгарія створили робочу групу для боротьби з дрейфуючими мінами та покращення морської безпеки, а військово-морські сили вже співпрацюють.

"Нещодавні напади показують, наскільки виправданими були наші попередження. Географія війни розширюється, і це дуже небезпечно", - зазначив міністр.

