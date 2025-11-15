Посли G7 закликали Зеленського до співпраці з НАБУ та САП

Посли країн "Великої сімки" закликали президента України Володимира Зеленського до співпраці та підтримки незалежного розслідування НАБУ і САП, відповідну заяву було оприлюднено в соцмережі Х у суботу.

"Вітаємо готовність @ZelenskyyUa до співпраці і підтримки незалежного розслідування НАБУ/САП. Розраховуємо на подальше лідерство у антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції. На тлі триваючих російських атак і надалі підтримуємо енергетичну стійкість", – йдеться в заяві послів G7.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на допис, подякувавши послам за підтримку позиції президента.

"Вдячний послам G7 за їхню підтримку принципової реакції Президента @ZelenskyyUa на нещодавні розслідування. Ця позиція відображає те, що ми обговорювали кілька днів тому в Канаді з міністрами закордонних справ G7. Україна залишається відданою реформам і боротьбі з корупцією", – зазначив Сибіга.

Джерела: https://x.com/g7ambreformua/status/1989655756665454611?s=46

https://x.com/andrii_sybiha/status/1989709075328663992?s=46