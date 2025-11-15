Інтерфакс-Україна
Події
23:16 15.11.2025

Посли G7 закликали Зеленського до співпраці з НАБУ та САП

1 хв читати

Посли країн "Великої сімки" закликали президента України Володимира Зеленського до співпраці та підтримки незалежного розслідування НАБУ і САП, відповідну заяву було оприлюднено в соцмережі Х у суботу.

"Вітаємо готовність @ZelenskyyUa до співпраці і підтримки незалежного розслідування НАБУ/САП. Розраховуємо на подальше лідерство у антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції. На тлі триваючих російських атак і надалі підтримуємо енергетичну стійкість", – йдеться в заяві послів G7.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на допис, подякувавши послам за підтримку позиції президента.

"Вдячний послам G7 за їхню підтримку принципової реакції Президента @ZelenskyyUa на нещодавні розслідування. Ця позиція відображає те, що ми обговорювали кілька днів тому в Канаді з міністрами закордонних справ G7. Україна залишається відданою реформам і боротьбі з корупцією", – зазначив Сибіга.

Джерела: https://x.com/g7ambreformua/status/1989655756665454611?s=46

https://x.com/andrii_sybiha/status/1989709075328663992?s=46

Теги: #посли #корупція #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:48 15.11.2025
Акція протесту проти корупції в Києві на Майдані зібрала менше 30 учасників

Акція протесту проти корупції в Києві на Майдані зібрала менше 30 учасників

16:17 14.11.2025
Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

14:35 14.11.2025
Сікорський про розслідування в Україні: Найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію

Сікорський про розслідування в Україні: Найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію

12:40 14.11.2025
Деякі політичні сили використовують розслідування корупції в енергетиці для дискредитації керівництва України, вважає Єрмак

Деякі політичні сили використовують розслідування корупції в енергетиці для дискредитації керівництва України, вважає Єрмак

10:45 14.11.2025
Україна інформує Конгрес США щодо справи про корупцію в енергетиці – посол Стефанішина

Україна інформує Конгрес США щодо справи про корупцію в енергетиці – посол Стефанішина

20:16 13.11.2025
Сибіга та Брусило обговорили з радником прем'єра Британії з нацбезпеки тиск на РФ та ситуацію з корупцією

Сибіга та Брусило обговорили з радником прем'єра Британії з нацбезпеки тиск на РФ та ситуацію з корупцією

14:52 13.11.2025
Посол ЄС: Влада підтримує розслідування корупції в енергетиці, це сильний сигнал, що незалежні інституції України працюють

Посол ЄС: Влада підтримує розслідування корупції в енергетиці, це сильний сигнал, що незалежні інституції України працюють

07:28 13.11.2025
ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

00:20 13.11.2025
Сибіга після зустрічі G7: деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети

Сибіга після зустрічі G7: деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети

23:25 12.11.2025
Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

Троє загиблих і шестеро поранених через чергові обстріли Херсонщини

Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

ОСТАННЄ

Естонія виділить Україні €3,5 млн на закупівлю систем Starlink у межах IT-коаліції

Поліція повернула до зоокуточка левицю, що втекла з вольєра в Хмельницькому

Масштабна історична українсько-польська конференція відбудеться в травні 2026р - голова УІНП

Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

Зеленський: РФ знову провалила встановлені Путіним терміни захоплення Покровська та Купʼянська

Хор "Гомін" не братиме участь у концерті "Кварталу 95" - співдиректор Львівського органного залу

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

Зеленський провів нараду з Федоровим щодо подальшої цифровізації державних послуг

Ми боремося за європейський вибір України – Ахметов привітав з 25 річчям SCM, яка до ювілею оновила айдентику

Росіяни ймовірно розстріляли двох українських військових на околицях Затишшя — Лубінець

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА