10:52 09.12.2025

G7 заявила про готовність використовувати повну вартість заморожених активів РФ для підтримки України

Країни "великої сімки" (G7) заявили про намір опрацювати широке коло фінансових інструментів для підтримки України, включно із потенційним використанням повної вартості російських державних активів, заморожених у їхніх юрисдикціях до виплати Москвою репарацій.

У спільній заяві в ніч на вівторок наголошується, що такі рішення ухвалюватимуться з дотриманням національних правових систем країн–учасниць.

Зустріч відбулася у форматі відеоконференції за участю міністрів фінансів країн G7 та керівників Міжнародного валютного фонду (МВФ), групи Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Ради з фінансової стабільності. До засідання також долучився міністр енергетики та природних ресурсів Канади, а також міністри фінансів та їхні представники з Австралії, Чилі, Індії, Мексики та Південної Кореї.

G7 також привітала оновлену інформацію МВФ щодо макроекономічної ситуації в Україні та досягнення попередньої домовленості на рівні персоналу (Staff Level Agreement) між Фондом та українською владою. Міністри підтвердили готовність спільно підтримати нову програму МВФ для України.

"Ми й надалі будемо підтримувати зусилля української влади щодо впровадження реформ, зокрема у сфері детінізації економіки, боротьби з корупцією та покращення управління, зокрема в державному секторі", – йдеться у спільній заяві учасників за підсумками їх віртуальної зустрічі 8 грудня.

Також автори заяви наголосили, що готові посилювати тиск на Росію у разі провалу мирних переговорів, і відзначили важливість збереження українського питання серед пріоритетів майбутнього головування Франції у G7.

Водночас учасники зустрічі обговорили й інші глобальні питання, однак у частині щодо України окремо підтвердили "непохитну підтримку її територіальної цілісності, суверенітету та права на існування".

Як повідомлялося, Європейська комісія готує законодавчу ініціативу, яка дозволить використати заморожені активи РФ як гарантію для репараційної позики Україні, питання мають розглянути на саміті ЄС 18–19 грудня.

Теги: #підтримка_україни #g7

