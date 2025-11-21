Міністр оборони поінформував послів G7 про потреби України напередодні зими

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн "великої сімки" (G7), на якій запропонував їм розглянути можливість створення нових спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу.

"Поінформував про ключові потреби України напередодні зими: додаткові системи ППО та боєприпаси до них; FPV-дрони для фронту та перехоплювачі для захисту від "шахедів", - написав Шмигаль в Телеграм у п'ятницю за результатами зустрічі, яку назвав конструктивною.

За його словами, сторони обговорили реформи, які реалізує Міноборони. ""Питання європейської та євроатлантичної інтеграції є визначальним для наших пріоритетів реформ. З цією метою створили окремий підрозділ НАТО і ЄС та запровадили новий і відкритий формат взаємодії з нашими партнерами", - написав міністр.

Також він висловив вдячність США за надану Україні підтримку і початок роботи над мирним планом. "Водночас підкреслив, що жодний мирний план не може розроблятись без України та без європейських партнерів", - наголосив Шмигаль.