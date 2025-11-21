Інтерфакс-Україна
Події
20:48 21.11.2025

Міністр оборони поінформував послів G7 про потреби України напередодні зими

1 хв читати
Міністр оборони поінформував послів G7 про потреби України напередодні зими
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн "великої сімки" (G7), на якій запропонував їм розглянути можливість створення нових спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу.

"Поінформував про ключові потреби України напередодні зими: додаткові системи ППО та боєприпаси до них; FPV-дрони для фронту та перехоплювачі для захисту від "шахедів", - написав Шмигаль в Телеграм у п'ятницю за результатами зустрічі, яку назвав конструктивною.

За його словами, сторони обговорили реформи, які реалізує Міноборони. ""Питання європейської та євроатлантичної інтеграції є визначальним для наших пріоритетів реформ. З цією метою створили окремий підрозділ НАТО і ЄС та запровадили новий і відкритий формат взаємодії з нашими партнерами", - написав міністр.

Також він висловив вдячність США за надану Україні підтримку і початок роботи над мирним планом. "Водночас підкреслив, що жодний мирний план не може розроблятись без України та без європейських партнерів", - наголосив Шмигаль.

 

Теги: #міноборони #посли #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:28 21.11.2025
Міністри оборони України та Литви обговорили посилення співробітництва у сфері ОПК

Міністри оборони України та Литви обговорили посилення співробітництва у сфері ОПК

18:34 19.11.2025
Понад 34,3 тис. га розміновано від початку 2025р – Міноборони

Понад 34,3 тис. га розміновано від початку 2025р – Міноборони

23:16 15.11.2025
Посли G7 закликали Зеленського до співпраці з НАБУ та САП

Посли G7 закликали Зеленського до співпраці з НАБУ та САП

00:20 13.11.2025
Сибіга після зустрічі G7: деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети

Сибіга після зустрічі G7: деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети

22:59 12.11.2025
Глави МЗС G7 підтвердили підтримку України у захисті територіальної цілісності, погодилися, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою для переговорів - заява

Глави МЗС G7 підтвердили підтримку України у захисті територіальної цілісності, погодилися, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою для переговорів - заява

22:16 12.11.2025
Сибіга на зустрічі з бразильським колегою наголосив на готовності України до беззастережного припинення вогню

Сибіга на зустрічі з бразильським колегою наголосив на готовності України до беззастережного припинення вогню

19:32 12.11.2025
Умєров обговорив з головою Міноборони Туреччини співпрацю у сфері безпеки та повернення українських полонених

Умєров обговорив з головою Міноборони Туреччини співпрацю у сфері безпеки та повернення українських полонених

15:30 12.11.2025
Ексчиновниця НБУ Рожкова, бізнесмен Кожемяко та постпред в АРК Куришко працюють радниками в системі Міноборони – ГАР

Ексчиновниця НБУ Рожкова, бізнесмен Кожемяко та постпред в АРК Куришко працюють радниками в системі Міноборони – ГАР

23:33 11.11.2025
Громадська рада при Міноборони закликала перевірити всі оборонні контракти після плівок НАБУ у справі "Енергоатому"

Громадська рада при Міноборони закликала перевірити всі оборонні контракти після плівок НАБУ у справі "Енергоатому"

18:58 05.11.2025
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

ВАЖЛИВЕ

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

Україна буде спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами, буде конструктивний пошук рішень – Зеленський

ОСТАННЄ

Співвласник Fire Point: Міндіч хотів 50% акцій компанії, але ми йому відмовили, ніяких обшуків у нас не було

Сибіга провів телефонні перемовини з керівниками зовнішньополітичних відомств європейських країн

Трамп вважає, що Зеленському доведеться обирати між мирним планом і подальшою боротьбою

Туск: унаслідок російської атаки на Тернопіль загинули громадянка Польщі та її семирічна донька

Глави МЗС України та Хорватії обговорили ситуацію на фронті, мирний процес і важливість європейської єдності

Сибіга поінформував главу МЗС Норвегії про переговори Зеленського з партнерами щодо припинення вогню

Президент Румунії вітає поновлені зусилля Трампа щодо припинення війни та підтверджує свою підтримку України

Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

Історик Снайдер пояснює, чому російський план, який просувають США для України, не спрацює

Антикорупційні розслідування не повинні підірвати міжнародну підтримку України перед агресією РФ – розмова Сибіги з Каллас

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА