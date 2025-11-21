Міністр оборони поінформував послів G7 про потреби України напередодні зими
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн "великої сімки" (G7), на якій запропонував їм розглянути можливість створення нових спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу.
"Поінформував про ключові потреби України напередодні зими: додаткові системи ППО та боєприпаси до них; FPV-дрони для фронту та перехоплювачі для захисту від "шахедів", - написав Шмигаль в Телеграм у п'ятницю за результатами зустрічі, яку назвав конструктивною.
За його словами, сторони обговорили реформи, які реалізує Міноборони. ""Питання європейської та євроатлантичної інтеграції є визначальним для наших пріоритетів реформ. З цією метою створили окремий підрозділ НАТО і ЄС та запровадили новий і відкритий формат взаємодії з нашими партнерами", - написав міністр.
Також він висловив вдячність США за надану Україні підтримку і початок роботи над мирним планом. "Водночас підкреслив, що жодний мирний план не може розроблятись без України та без європейських партнерів", - наголосив Шмигаль.