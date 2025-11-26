Інтерфакс-Україна
15:44 26.11.2025

Фінляндія посилює підтримку України, приєднуючись до Військово-морської коаліції

Фінляндія приєднається до Військово-морської коаліції під керівництвом Великої Британії та Норвегії, завданням якої є підтримка розвитку військово-морських сил України, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

"Фінляндія приєдналася до коаліцій на основі ретельного розгляду кожного окремого випадку, завжди забезпечуючи, щоб наш внесок був достатнім і ефективним та надавав очевидну додаткову цінність для розвитку військового потенціалу України", – наголосив міністр оборони Антті Хякканен.

Раніше Фінляндія приєдналася до коаліцій з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій. Метою міжнародних коаліцій є надання довгострокової підтримки Україні. Коаліції планують та керують розвитком майбутніх можливостей Збройних сил України у співпраці з українцями.

