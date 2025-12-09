Свириденко про готовність G7 використовувати активи РФ для підтримки України: розраховуємо на наших партнерів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко висловила вдячність країнам-партнерам "великої сімки" (G7) за оголошений у спільній заяві в ніч на вівторок намір опрацювати фінансові інструменти для підтримки України, включно з потенційним використанням повної вартості активів РФ, заморожених у їхніх юрисдикціях до виплати Москвою репарацій.

"З очевидних та незаперечних причин іммобілізовані російські суверенні активи повинні покрити наслідки вторгнення Росії в Україну. У цей вирішальний момент ми розраховуємо на наших партнерів та їхню підтримку, щоб це сталося", - написала Свириденко в соцмережі Х у вівторок.

Голова українського уряду наголосила, що лідерство та солідарність країн G7 дуже багато значать для народу України.

"Ми залишаємося твердо налаштованими на тісну співпрацю з нашими міжнародними партнерами та фінансовими установами для захисту стійкості та стабільності України… Оскільки Росія не виявляє наміру припинити цю жорстоку війну, ми повинні продемонструвати єдність у прийнятті справедливого та обґрунтованого рішення", - додала Свириденко.

Як повідомлялося, країни G7 виступили з заявою, в якій заявили про намір опрацювати з дотриманням національних правових систем країн-учасниць широке коло фінансових інструментів для підтримки України, включно із використанням заморожених у їхніх юрисдикціях повної вартості російських державних активів.

Також автори заяви наголосили, що готові посилювати тиск на РФ у разі провалу мирних переговорів, і відзначили важливість збереження українського питання серед пріоритетів майбутнього головування Франції у G7. G7 також привітала оновлену інформацію МВФ щодо макроекономічної ситуації в Україні та досягнення попередньої домовленості на рівні персоналу (Staff Level Agreement) між Фондом та українською владою. Міністри підтвердили готовність спільно підтримати нову програму МВФ для України.

Учасники зустрічі обговорили й інші глобальні питання, однак у частині щодо України окремо підтвердили "непохитну підтримку її територіальної цілісності, суверенітету та права на існування".

Зустріч відбулася у форматі відеоконференції за участю міністрів фінансів країн G7 та керівників Міжнародного валютного фонду (МВФ), групи Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Ради з фінансової стабільності. До засідання також долучився міністр енергетики та природних ресурсів Канади, а також міністри фінансів та їхні представники з Австралії, Чилі, Індії, Мексики та Південної Кореї.