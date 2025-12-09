Інтерфакс-Україна
Події
12:21 09.12.2025

Свириденко про готовність G7 використовувати активи РФ для підтримки України: розраховуємо на наших партнерів

2 хв читати
Свириденко про готовність G7 використовувати активи РФ для підтримки України: розраховуємо на наших партнерів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко висловила вдячність країнам-партнерам "великої сімки" (G7) за оголошений у спільній заяві в ніч на вівторок намір опрацювати фінансові інструменти для підтримки України, включно з потенційним використанням повної вартості активів РФ, заморожених у їхніх юрисдикціях до виплати Москвою репарацій.

"З очевидних та незаперечних причин іммобілізовані російські суверенні активи повинні покрити наслідки вторгнення Росії в Україну. У цей вирішальний момент ми розраховуємо на наших партнерів та їхню підтримку, щоб це сталося", - написала Свириденко в соцмережі Х у вівторок.

Голова українського уряду наголосила, що лідерство та солідарність країн G7 дуже багато значать для народу України.

"Ми залишаємося твердо налаштованими на тісну співпрацю з нашими міжнародними партнерами та фінансовими установами для захисту стійкості та стабільності України… Оскільки Росія не виявляє наміру припинити цю жорстоку війну, ми повинні продемонструвати єдність у прийнятті справедливого та обґрунтованого рішення", - додала Свириденко.

Як повідомлялося, країни G7 виступили з заявою, в якій заявили про намір опрацювати з дотриманням національних правових систем країн-учасниць широке коло фінансових інструментів для підтримки України, включно із використанням заморожених у їхніх юрисдикціях повної вартості російських державних активів.

Також автори заяви наголосили, що готові посилювати тиск на РФ у разі провалу мирних переговорів, і відзначили важливість збереження українського питання серед пріоритетів майбутнього головування Франції у G7. G7 також привітала оновлену інформацію МВФ щодо макроекономічної ситуації в Україні та досягнення попередньої домовленості на рівні персоналу (Staff Level Agreement) між Фондом та українською владою. Міністри підтвердили готовність спільно підтримати нову програму МВФ для України.

Учасники зустрічі обговорили й інші глобальні питання, однак у частині щодо України окремо підтвердили "непохитну підтримку її територіальної цілісності, суверенітету та права на існування".

Зустріч відбулася у форматі відеоконференції за участю міністрів фінансів країн G7 та керівників Міжнародного валютного фонду (МВФ), групи Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Ради з фінансової стабільності. До засідання також долучився міністр енергетики та природних ресурсів Канади, а також міністри фінансів та їхні представники з Австралії, Чилі, Індії, Мексики та Південної Кореї.

Теги: #свириденко #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:28 09.12.2025
Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

10:52 09.12.2025
G7 заявила про готовність використовувати повну вартість заморожених активів РФ для підтримки України

G7 заявила про готовність використовувати повну вартість заморожених активів РФ для підтримки України

15:20 07.12.2025
Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

11:35 05.12.2025
Свириденко до Железняка: Ознайомте мене з фактами, а я прийму відповідне управлінське рішення щодо Кулеби

Свириденко до Железняка: Ознайомте мене з фактами, а я прийму відповідне управлінське рішення щодо Кулеби

18:21 03.12.2025
Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

20:48 21.11.2025
Міністр оборони поінформував послів G7 про потреби України напередодні зими

Міністр оборони поінформував послів G7 про потреби України напередодні зими

23:16 15.11.2025
Посли G7 закликали Зеленського до співпраці з НАБУ та САП

Посли G7 закликали Зеленського до співпраці з НАБУ та САП

00:20 13.11.2025
Сибіга після зустрічі G7: деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети

Сибіга після зустрічі G7: деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запросив Папу Римського здійснити візит до України

Вплив російського керівництва на Міжнародний паралімпійський комітет набагато більший, ніж на МОК - Сушкевич

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

ОСТАННЄ

Зеленський запросив Папу Римського здійснити візит до України

Україна закликає міжнародну спільноту максимально рішуче відреагувати на повідомлення про звірства росіян у Малі

В Україну приходять дощі, на сході та північному сході – дощі з мокрим снігом

Кошта запросив членів Євроради на сесію 18-19 грудня обговорити підтримку України та європейську безпеку

Держкіно з нагоди 15-ї річниці створення: за цей час українське кіно пройшло складний, але послідовний шлях

Завершилася зустріч Зеленського та Папи Римського Льва XIV - ЗМІ

ССО уразили ворожі склади з безпілотниками та паливом на ТОТ Донеччини та Луганщини

Вплив російського керівництва на Міжнародний паралімпійський комітет набагато більший, ніж на МОК - Сушкевич

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА