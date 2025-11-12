Інтерфакс-Україна
Події
22:59 12.11.2025

Глави МЗС G7 підтвердили підтримку України у захисті територіальної цілісності, погодилися, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою для переговорів - заява

Очільники МЗС країн G7 підтвердили непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також погодилися, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою для переговорів, йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" за підсумками зустрічі в регіоні Ніагара (Канада).

"Ми підтвердили нашу непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності. Ми повторно наголосили на нагальній необхідності негайного припинення вогню. Ми погодилися, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою",- наголошується в опублікованій Міністерством закордонних справ Канади заяві.

Міністри зазначили, що країни G7 збільшують економічні витрати Росії та вивчають заходи проти країн та організацій, які допомагають фінансувати військові дії Росії. Окремо очільники відомств засудили надання Росії військової допомоги з боку КНДР та Ірану, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення з боку Китаю, що є "вирішальним фактором, який сприяє війні РФ".

"Ми відзначили поточні обговорення широкого кола варіантів фінансування, включаючи подальше скоординоване використання іммобілізованих російських суверенних активів у наших юрисдикціях для підтримки України. Ми рішуче засудили нещодавні прямі напади Росії на енергетичну інфраструктуру та підтвердили нашу підтримку енергетичної безпеки України", - йдеться у тексті.

На зустрічі були присутні міністри закордонних справ країн "Великої сімки" – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу, які зібралися під головуванням Канади в рамках G7 в Ніагарі 11–12 листопада 2025 року. На зустріч запросили міністрів закордонних справ Бразилії, Індії, Королівства Саудівська Аравія, Мексики, Республіки Корея, Південної Африки та України, які приєдналися для обговорення питань морської безпеки та процвітання, критично важливих мінералів, економічної стійкості та енергетичної безпеки.

