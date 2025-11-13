Інтерфакс-Україна
00:20 13.11.2025

Сибіга після зустрічі G7: деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети

Окрім Канади та Великої Британії, ще деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети для підтримки України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за результатами міністерської зустрічі G7 в регіоні Ніагара (Онтаріо).

На свої сторінці у Facebook Сибіга написав, що візит до Канади був продуктивним і "цей день приніс важливі результати". Зокрема, Канада оголосила про новий пакет санкцій проти Росії: додатково 100 танкерів російського флоту — під санкції, 13 осіб та 11 компаній, зокрема виробників і розробників дронів, а також кілька російських підприємств, що займаються LNG. Вперше Канада також наклала санкції на компанії, які підтримують кібер інфраструктуру Росії, що використовується в її гібридних стратегіях проти України.

Також Велика Британія оголосила про новий пакет зимової підтримки енергетичної стійкості для України в розмірі 13 мільйонів фунтів, які підуть зокрема на відновлення енергообладнання. Лондон також оголосив намір запровадити поетапну заборону на морські послуги для російського LNG в продовження нещодавніх санкцій проти "Роснефті" та "Лукойлу".

"Деякі інші країни-партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети, деталі яких я поки не можу розголошувати - але вони дуже вчасні. Дякуємо нашим союзникам за непохитну підтримку", - написав міністр.

Він також зазначив , що за підсумками засідання міністри "Групи семи" ухвалили "сильну заяву, яка підтримує українське бачення шляху до справедливого миру, визначає наступні кроки на підтримку нашої обороноздатності та тиску на РФ, зокрема використання заморожених активів".

Окрім цього, Сибіга на полях G7 провів окрему міністерську зустріч у форматі Україна-ЄС-Франція-ФРН-Італія.

Глава МЗС наголосив, що для нього було важливо поінформувати партнерів з "Групи семи" та Євросоюзу про реагування на нещодавні розслідування антикорупційних органів, "чітку реакцію президента України та уряду, відсторонення посадовців, ініціювання санкцій".

"Підтвердив відданість України боротьбі з корупцією та відзначив, що такі розслідування та реакція на них є маркером прозорості та демократичності", - заявив міністр.

За словами Сибіги, партнери запевнили в подальшій підтримці України в її протистоянні російській агресії, підготовку нових рішень на зміцнення нашої обороноздатності, зокрема через інструменти PURL та SAFE, та посилення тиску на агресора.

Окремо він відзначив , що мав змогу обговорити шлях до справедливого та всеосяжного миру з колегами з-поза меж євроатлантичного простору - з Бразилії, Індії, Японії, Саудівської Аравії.

"Мав також короткі розмови з міністрами закордонних справ Франції, Мексики, Республіки Корея, ПАР. Синхронізуємо бачення з G7, G20, Близьким Сходом, Південно-Східною Азією, Африкою та Латинською Америкою", - додав міністр.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1KdHnGq6Qu/?mibextid=wwXIfr

