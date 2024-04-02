Найближчими тижнями планується візит спецгрупи Task Force в Україну на чолі з міністром торгівлі Туреччини - посол

Найближчими тижнями планується візит в Україну турецької спеціальної групи з відновлення Task Force на чолі з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Найближчими тижнями планується візит так званої Task Force або спеціальної групи на чолі з міністром торгівлі Туреччини паном Болатом до України, щоб визначити ті пріоритетні проєкти, якими мали б займатися компанії, яких поки що немає на ринку України", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

Посол також зазначив, що в Україні продовжують роботу невеликі турецькі компанії. Водночас він висловив сподівання, що "за результатами нашої роботи" найближчим часом на український ринок "зайдуть" великі компанії, які опікуватимуться відновленням регіонів України.

Як повідомлялося, 31 січня на форумі з відновлення України в Стамбулі створено спільну робочу українсько-турецьку групу з відновлення (Ukrainian-Turkish Reconstruction Task Force), яка зосередиться на реалізації проєктів у сфері дорожньої інфраструктури, водного транспорту та авіації.