Економіка

15:34 02.04.2024

Найближчими тижнями планується візит спецгрупи Task Force в Україну на чолі з міністром торгівлі Туреччини - посол

1 хв читати
Найближчими тижнями планується візит спецгрупи Task Force в Україну на чолі з міністром торгівлі Туреччини - посол

Найближчими тижнями планується візит в Україну турецької спеціальної групи з відновлення Task Force на чолі з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Найближчими тижнями планується візит так званої Task Force або спеціальної групи на чолі з міністром торгівлі Туреччини паном Болатом до України, щоб визначити ті пріоритетні проєкти, якими мали б займатися компанії, яких поки що немає на ринку України", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

Посол також зазначив, що в Україні продовжують роботу невеликі турецькі компанії. Водночас він висловив сподівання, що "за результатами нашої роботи" найближчим часом на український ринок "зайдуть" великі компанії, які опікуватимуться відновленням регіонів України.

Як повідомлялося, 31 січня на форумі з відновлення України в Стамбулі створено спільну робочу українсько-турецьку групу з відновлення (Ukrainian-Turkish Reconstruction Task Force), яка зосередиться на реалізації проєктів у сфері дорожньої інфраструктури, водного транспорту та авіації.

Теги: #туреччина #відновлення #боднар #task_force

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 02.04.2024
Італія хотіла б відігравати провідну роль у відновленні України - посол

Італія хотіла б відігравати провідну роль у відновленні України - посол

23:45 01.04.2024
Санду обговорила з представником США відновлення України

Санду обговорила з представником США відновлення України

16:42 01.04.2024
На місцевих виборах у Туреччині з незначним відривом перемогли опозиціонери - результати

На місцевих виборах у Туреччині з незначним відривом перемогли опозиціонери - результати

11:52 01.04.2024
"Укренерго" після атак РФ з 22 березня вже відновило обладнання для передачі близько 2000 МВт потужності

"Укренерго" після атак РФ з 22 березня вже відновило обладнання для передачі близько 2000 МВт потужності

21:06 29.03.2024
Кулеба: Завдання номер один - повернення українсько-індійських відносин до довоєнного рівня

Кулеба: Завдання номер один - повернення українсько-індійських відносин до довоєнного рівня

19:07 29.03.2024
Загальний бюджет відновлення Ірпінської громади становить близько $1 млрд - Шуляк

Загальний бюджет відновлення Ірпінської громади становить близько $1 млрд - Шуляк

11:36 23.03.2024
Зеленський: майже в усіх регіонах відновлено технічну можливість подачі електрики

Зеленський: майже в усіх регіонах відновлено технічну можливість подачі електрики

17:47 22.03.2024
У Харкові відновлено роботу телефонів екстрених служб, тривають роботи з відновлення електропостачання

У Харкові відновлено роботу телефонів екстрених служб, тривають роботи з відновлення електропостачання

16:38 22.03.2024
Шмигаль: Нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів після російського обстрілу енергооб'єктів

Шмигаль: Нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів після російського обстрілу енергооб'єктів

14:22 20.03.2024
Агенція відновлення реконструює 24 житлові будинки та три адміністративні будівлі в Київській області

Агенція відновлення реконструює 24 житлові будинки та три адміністративні будівлі в Київській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Атаки росіян пошкодили одну з підстанцій "Укренерго" та ЛЕП

Дефіциту е/е немає, у Харкові залишаються запроваджені після обстрілів РФ погодинні графіки - Міненерго

Бізнес у березні вперше за 5 міс. позитивно оцінив свої очікування - опитування НБУ

80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер

Графіків аварійних відключень немає, погодинні обмеження діють у Харківській області

ОСТАННЄ

Кабмін схвалив законопроєкт про будівництво ХАЕС 3-4 - Мельничук

"Метінвест" об'єднує всі свої ГЗК у Кривому Розі з єдиним управлінням

Посол Італії в Україні бачить конкретні можливості розвитку двосторонніх економічних відносин між країнами в багатьох секторах

Українські сировари можуть втратити український ринок через засилля польських сирів - аналітики

На заході України у 2024р. запустять три нові ТРЦ - RDA

Мінфін підтримав пропозицію АСБ і ЛСОУ про недопущення оподаткування ПДВ комісійної винагороди страхових агентів

Атаки росіян пошкодили одну з підстанцій "Укренерго" та ЛЕП

Дефіциту е/е немає, у Харкові залишаються запроваджені після обстрілів РФ погодинні графіки - Міненерго

Частка NPL банків скоротилася в лютому на 0,16 в. п. - НБУ

Україна за березень експортувала 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА