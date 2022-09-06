Генпрокурор Костін повністю оновив керівництво Task Force UA, у роботі з'явилася низка нових напрямів

Генеральний прокурор Андрій Костін вніс зміни до складу міжвідомчої робочої групи з питань притягнення до відповідальності осіб, що прямо чи опосередковано причетні до вчинення Російською Федерацією збройної агресії проти України, розшуку, арешту та подальшої конфіскації або примусового вилучення у дохід України належних їм або іншим особам активів, а також об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

"Відповідно до Наказу Генпрокурора було повністю оновлено керівництво Task Force UA. Очільником міжвідомчої робочої групи став Антон Кориневич, посол з особливих доручень МЗС України", - повідомив Офіс генпрокурора.

Радника Офісу президента України Владислава Власюка призначено першим заступником керівника і першим секретарем міжвідомчої робочої групи.

Заступником і керівником напряму виявлення та арешту активів призначено головного спеціаліста Департаменту проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя НАЗК Катерину Каплюк.

Зазначається, що в рамках внесених змін повністю структуровано роботу Task Force UA, з'явився санкційний напрям. "Основний акцент – на індивідуальних санкціях", - йдеться у повідомленні.

Також з'явився напрям конфіскації та вилучення активів. За нього відповідає заступник міністра юстиції України Ірина Мудра. Окрім цього, тепер є напрям виявлення та арешту активів, а також напрям розробки нормативно-правових актів.

"Ключове завдання, яке поставив перед Task Force UA Генеральний прокурор Андрій Костін, - всі активи осіб, причетних до воєнних та інших злочинів проти України, якнайшвидше повинні бути направлені у дохід держави та на відшкодування шкоди жертвам збройного конфлікту. Робота вже розпочалася, внесені зміни до складу групи та структуризація процесу сприятимуть досягненню поставлених завдань", - уклали в Офісі генпрокурора