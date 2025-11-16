Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

(оновлена та розширена)

Президент України Володимир Зеленський вранці провів онлайн-нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями.

Як повідомив сам Зеленський у телеграм, зокрема, Кабінету міністрів доручено внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Також передбачене оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду. Крім того, прем’єр-міністру доручено внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.

"У повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року", – зазначено в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі президента.

Окремо Зеленський доручив провести аудит та підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським суб’єктам і колаборантам, які втекли в Росію: "Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України".

Як повідомлялося, Верховна Рада 5 вересня 2024 року звільнила Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України та призначила його міністром агрополітики. З того моменту посада голови Фонду залишається вакантною, уряд не намагався подати кандидатуру нового голови, цього не вимагав й профільний комітет Ради. Керівником ФДМУ на посаді в.о. голови наразі є Іванна Смачило, яка до приходу в Фонд на початку 2024 року була заступником голови Рівненської ОДА Коваля з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Щодо НКРЕКП, один з членів якої – Сергій Пушкар – є фігурантом на записах НАБУ операції "Мідас", то з 1 липня 2025 року в Комісії працювало тільки четверо з семи її членів: голова Юрій Власенко, а також Костянин Ущаповський, Олександр Формагей та Руслан Слободян.

12 червня конкурсна комісія з добору кандидатів на посади члена НКРЕКП визначила переможцями конкурсу чотирьох з них: Романа Шикеринця, Максима Немчинова, Любомира Саловського та Сергія Пушкаря, а на початку вересня Кабмін призначив трьох з них – Пушкаря, Саловського та Шикеринця.

Ще одне місце залишається вакантним після ротації Олексія Магди з 1 липня 2023 року. Конкурсна комісія обрала двох кандидатів на посаду члена регулятора – Олександра Косянчука та Михайла Бно-Айріяна, - однак уряд так і не визначився з вибором.

Призначення повного складу НКРЕКП було умовою програми з МВФ, ще одним структурним маяком якої є завершити й опублікувати зовнішнє оцінювання НКРЕКП до кінця цього року.

Щодо АРМА, то 30 липня уряд звільнив голову Агентства Олену Думу, а 25 вересня визначив членів Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови цього органу з участю іноземних представників, які будуть обирати очільника Агентства за новими правилами, які прописані у новому законі, який набрав чинності 30 липня цього року. набрав чинності закон, яким починається справжня реформа АРМА. Надалі конкурсна комісія повинна визначити та оприлюднити регламент своєї роботи, порядок проведення конкурсу, критерії та методику оцінювання кандидатів та оголосити сам конкурс. Наразі т.в.о. голови АРМА є Ярослава Максименко.

У випадку Держенергонагляду, Кабмін ще 30 липня 2024 року звільнив з посади голови цього органу Руслана Слободяна. З того часу т.в.о. є Анатолій Замулко, який був призначений заступником голови відомства наприкінці жовтня 2021 року.

Нарешті Держатомрегулювання з січня 2024 року очолює Олег Коріков, який до цього з грудня 2021 року був головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України.