Події
08:56 29.10.2025

Хафер залишився головою оновленої наглядової ради "Укрзалізниці", його заступником став ексдепутат Лещенко

Головою оновленої наглядової ради національного оператора залізничного транспорту "Укрзалізниця" (УЗ) знову обрано Гепарда Хафера, який має досвід роботи в Deutsche Bahn, а його заступником – журналіста, екснародного депутата, представника держави Сергія Лещенка, який також був у попередньому складі ради.

Як повідомила пресслужба УЗ, таке рішення наглядова рада прийняла на першому засіданні у оновленому складі, яке відбулося у жовтні.

Компанія нагадала, що в раду також входять ексміністерка інфраструктури та розвитку Польщі та ексєврокомісарка з питань внутрішнього ринку та послуг Ельжбета Ева Беньковська, екскерівник державної фіскальної служби, експерт у фінансовій сфер Максим Мокляк, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін, голова наглядової ради Укроборонпрому – представник держави Давид Ломджарія. Представником держави у наглядовій раді також залишається Олександр Камишін, який був призначений восени минулого року, а раніше очолював УЗ у якості голови правління.

Як повідомлялось, за результатами конкурсу цього року уряд розпорядженням від 1 жовтня вперше ввів в наглядову раду УЗ Беньковську та Мокляка, тоді як інші члени ради зберегли свої повноваження. До проведення конкурсного відбору залучений професійний консультант з добору персоналу – ТОВ "Бойден Україна" з мережі Boyden Global Executive Search.

У конкурсній документації зазначалося, що "Укрзалізниця" забезпечує понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні з більш ніж 190 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю понад 19 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані. На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.

Компанія у 2024 році збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

Наглядова рада "Укрзалізниці" складається з чотирьох незалежних членів та трьох представників держави. Згідно з річним звітом УЗ, у 2024 році винагороди членам наглядової ради становила 21,28 млн грн порівняно із 21,523 млн грн роком раніше.

Теги: #укрзалізниця #керівництво

