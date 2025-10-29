Хафер залишився головою оновленої наглядової ради "Укрзалізниці", його заступником став ексдепутат Лещенко

Головою оновленої наглядової ради національного оператора залізничного транспорту "Укрзалізниця" (УЗ) знову обрано Гепарда Хафера, який має досвід роботи в Deutsche Bahn, а його заступником – журналіста, екснародного депутата, представника держави Сергія Лещенка, який також був у попередньому складі ради.

Як повідомила пресслужба УЗ, таке рішення наглядова рада прийняла на першому засіданні у оновленому складі, яке відбулося у жовтні.

Компанія нагадала, що в раду також входять ексміністерка інфраструктури та розвитку Польщі та ексєврокомісарка з питань внутрішнього ринку та послуг Ельжбета Ева Беньковська, екскерівник державної фіскальної служби, експерт у фінансовій сфер Максим Мокляк, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін, голова наглядової ради Укроборонпрому – представник держави Давид Ломджарія. Представником держави у наглядовій раді також залишається Олександр Камишін, який був призначений восени минулого року, а раніше очолював УЗ у якості голови правління.

Як повідомлялось, за результатами конкурсу цього року уряд розпорядженням від 1 жовтня вперше ввів в наглядову раду УЗ Беньковську та Мокляка, тоді як інші члени ради зберегли свої повноваження. До проведення конкурсного відбору залучений професійний консультант з добору персоналу – ТОВ "Бойден Україна" з мережі Boyden Global Executive Search.

У конкурсній документації зазначалося, що "Укрзалізниця" забезпечує понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні з більш ніж 190 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю понад 19 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані. На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.

Компанія у 2024 році збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

Наглядова рада "Укрзалізниці" складається з чотирьох незалежних членів та трьох представників держави. Згідно з річним звітом УЗ, у 2024 році винагороди членам наглядової ради становила 21,28 млн грн порівняно із 21,523 млн грн роком раніше.