Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р до 1,7% і у 2026р до 1% та покращив оцінку курсу гривні

Інвестиційна компанія Dragon Capital, найбільша в Україні, знизила прогноз зростання ВВП у 2025 році на 0,3 відсоткових пункту (в.п.) – до 1,7% р/р, на 2026 рік — на 0,5 в.п., до 1,0% та зазначила, що через значну невизначеність щодо масштабу потенційних руйнувань критичної інфраструктури ризики подальшого погіршення прогнозу залишаються високими.

"Оскільки росія відновила обстріли критичної інфраструктури раніше, ніж ми очікували, ми знизили наш прогноз зростання ВВП до 1,7% у 2025 році і 1,0% р/р у 2026 році", – йдеться в оновленому макропрогнозі Dragon Capital, який було опубліковано у середу.

В той же час аналітики компанії відзначили зміну ставлення ЄС до використання тіла заморожених російських активів, тож закладають отримання Україною "репараційного кредиту" у розмірі EUR140 млрд, що гарантуватиме достатнє фінансування дефіциту бюджету і підтримає зовнішню стійкість.

"Ми очікуємо, що до кінця року НБУ дозволить курсу гривні незначно послабитись відносно долара США на тлі сезонного зростання попиту на іноземну валюту, проте буде утримуватись від суттєвої девальвації. За нашим оновленим прогнозом, курс гривні сягне 43,0 грн/$1 до кінця 2025 р. і 44,0 грн/$1 до кінця 2026 р., порівняно з 43,5 і 46,0 очікуваними раніше", – йдеться у оновленому макропрогнозі.

Згідно з ним, прогноз резервів НБУ на кінець 2026 року підвищено до $50 млрд з $42 млрд, а на кінець цього року – до $54 млрд з $52 млрд через переоцінку курсів валют і зростання цін на золото.

"Наразі комбінація економічних факторів, яка формує бачення Нацбанку, свідчить на користь відносно стабільного курсу гривні до долара США. Оскільки втрати від обстрілів критичної інфраструктури підсилюватимуть фундаментальний інфляційний тиск, золотовалютні резерви НБУ залишатимуться на рекордно високих рівнях, незважаючи на зростання дефіциту зовнішньої торгівлі, а консенсус-прогноз передбачає, що слабкість долару США відносно інших валют збережеться", – зазначають аналітики Dragon Capital.

Вони розраховують на затвердження нової програми МВФ, яка, ймовірно буде також чотирирічною і ґрунтуватиметься на припущенні, що війна триватиме до кінця 2027 року.

"З урахуванням існуючих програм зовнішнього фінансування бюджету, таких як ERA loans та Ukraine Facility, та за припущення, що військова допомога від партнерів не зменшиться, ми оцінюємо, що в 2026-2029 рр. для цілей бюджету необхідно буде спрямувати $75-95 млрд "репараційного кредиту". Решта коштів ймовірно буде використана на закупівлю зброї у США та/або на розширення військового виробництва в ЄС для потреб України", – вважають у Dragon Capital.

За розрахунками аналітиків компанії, завдяки "репараційному кредиту" в 2025-26 роках Україна зможе отримати $96 млрд зовнішнього бюджетного фінансування порівняно з $87 млрд у попередньому прогнозі, включаючи $52 млрд в цьому році (без змін) та $44 млрд у наступному ($35 млрд).

В публікації також зазначається, що темпи зростання української економіки у цьому році сповільнились на фоні втрат виробничих потужностей, вичерпування попередніх рушіїв зростання (макроекономічна стабілізація та повноцінне відновлення роботи Чорноморських портів) та високого дефіциту робочої сили. Також починаючи з червня на темпи зростання реального ВВП негативно впливала затримка збору врожаю зернових через несприятливі погодні умови. Тож зростання реального ВВП сповільнилось до 0,8% в першій половині 2025 року з 2,9% в 2024 році та 5,5% – в 2023 році.

На думку Dragon Capital, економічну активність у найближчий період підтримуватиме додатковий бюджетний стимул, який стає можливим завдяки більшому зовнішньому фінансуванню. За оновленим прогнозом дефіцит бюджету сектору держуправління в цьому році сягне рекордних $50 млрд і, ймовірно, залишиться таким самим високим у 2026 році порівняно з $44 млрд у попередньому прогнозі. Тимчасову підтримку зростанню реального ВВП у четвертому кварталі 2025 р. також надаватиме сектор сільського господарства завдяки прискоренню збору врожаю.

В той же час компанія підтверджує минулу оцінку зростання ВВП на 5% у 2026 році у разі досягнення стійкого перемир’я на початку наступного року завдяки зростанню споживання та відновленню інвестиційної активності на тлі зниження безпекових ризиків, часткового повернення біженців та початку відбудови, яке буде забезпечено достатнім зовнішнім ресурсом. За розрахунками аналітиків, ці фактори переважать негативний вплив на економіку від скорочення оборонних витрат з бюджету.

Щодо інфляції, то у Dragon Capital очікують посилення фундаментального інфляційного тиску найближчими місяцями через чергове зростання витрат бізнесу на забезпечення енергопостачання та через збільшення бюджетних видатків. Але у 2026 році інфляційний тиск знову послабиться, оскільки очікувана стабілізація дефіциту робочої сили дозволить сповільнити темпи зростання зарплат у приватному секторі, вважають експерти.

"Зважаючи також на високу базу порівняння в сегменті сирих продуктів та припускаючи, що тарифи на комунальні послуги будуть залишатися незмінними, ми очікуємо, що споживча інфляція буде й надалі сповільнюватись, але помірнішими темпами. Ми прогнозуємо, що до кінця 2026 р. показник споживчої інфляції знизиться до 6,0% (на 0,7 в.п. вище, ніж очікувалося раніше), з 9,3% в цьому році", – йдеться у прогнозі.

В компанії вважають логічним рішення Нацбанку зберегти облікову ставку 15,5% річних та бачать можливість для її зниження на початку 2026 року, проте не виключають можливості подальшого відтермінування цього кроку Нацбанком, якщо інфляційний тиск продовжить посилюватися через суттєвіші руйнування інфраструктури чи інші фактори.

Серед неочікуваних тенденцій останніх місяців у Dragon Capital назвали стрімке розширення зовнішньоторговельного дефіциту, який досяг рекордного показника $35 млрд за 9 місяців 2025 року, збільшившись на $12 млрд рік до року. Основною причиною розширення дефіциту було різке зростання імпорту на $11 млрд – до $63 млрд, тоді як експорт продукції сільського господарства скоротився на 11% через високу базу порівняння на початку 2024 року, затримку відправок через кібератаку на "Укрзалізницю" і пізній збір врожаю зерна поточного року.

Суттєве зростання імпорту, на думку аналітиків, було великою мірою зумовлене надходженням товарів, які стали необхідними для воюючої економіки, в тому числі через втрати активів: зброї, товарів подвійного призначення, природного газу, вугілля, іншого палива, енергетичного обладнання. За оцінками Dragon Capital, за 9 місяців 2025 р. імпорт таких товарів збільшився на $6 млрд – до $30 млрд. Також активно зростав імпорт споживчих товарів – на $5 млрд, до $22 млрд, в першу чергу за рахунок збільшення поставок в індивідуальних відправленнях (оціночно +$3 млрд, до $5,2 млрд), які наразі практично звільнені від оподаткування, та активного ввезення автомобілів напередодні завершення дії податкових пільг на імпорт електромобілів з 1 січня 2026 року.

В інвесткомпанії очікують, що зовнішньоторговельний дефіцит скоротитися до $45 млрд у 2026 році з рекордних $49 млрд у цьому році завдяки зниженню імпорту електромобілів, імпортозаміщенню у виробництві військової продукції і перенесенню експорту зерна на наступний рік через затримку збору врожаю.

Як повідомлялося, Нацбанк минулого тижня погіршив прогноз зростання економіки країни в 2025 році до 1,9% з 2,1% через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили, а на 2026 рік – з 2,3% до 2%.

Прогноз основних макропоказників:

Рік 2021 2022 2023 2024 2025 оцінка 2026 тривала війна 2026 стійке перемир'я Реальний ВВП (% р/р) 3,40% -28,80% 5,50% 2,90% 1,70% 1,00% 5,00% Номінальний ВВП ($ млрд) 200 162 181 191 209 220 230 Споживча інфляція (кінець року, % р/р) 10,00% 26,60% 5,10% 12,00% 9,30% 6,00% 7,50% Баланс бюджету сектору держ. управління* ($ млрд) -8 -40 -47 -44 -50 -49 -32 Баланс бюджету сектору держ. управління*(% ВВП) -3,60% -25% -26% -23% -24% -22% -14% Баланс зовнішньої торгівлі товарами** ($ млрд) -6,6 -15 -29 -34 -49 -46 -36 Баланс зовнішньої торгівлі товарами** (%ВВП) -3,30% -9,10% -16% -18% -23% -21% -16% Зовнішнє фінансування ($ млрд) 3,3 32,3 42,4 41,6 52 44 28 Золотовалютні резерви НБУ ($ млрд) 30,9 28,5 40,5 43,8 54 50 52 Облікова ставка НБУ (%, кінець року) 9,00% 25,00% 15,00% 13,50% 15,50% 12,50% 13,50% Обмінний курс грн /$ (кінець року) 27,3 36,6 38 42 43 44 43 Обмінний курс грн/$ (сер. за рік) 27,3 32,4 36,6 40,2 41,7 42,8 42,3

*включає центральний бюджет, місцеві бюджети та фонди соціального страхування; гранти включені до джерел фінансування дефіциту; **за методологією платіжного балансу. Джерела: НБУ, Держстат, Міністерство фінансів, Пенсійний фонд, МВФ, Dragon Capital