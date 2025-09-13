Деякі послуги в "Дії" тимчасово не працюватимуть через планові оновлення реєстрів Мін’юсту

У період із 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня частина послуг та сервісів у застосунку "Дія" буде тимчасово недоступною через планове оновлення державних реєстрів Мін’юсту, повідомляє пресслужба "Дії" в Телеграм.

Технічні роботи проводяться для забезпечення безперебійної роботи реєстрів. "Дія — це агрегатор послуг, який показує дані з державних реєстрів. Коли реєстри оновлюються, деякі послуги стають на паузу разом із ними", — зазначили у відомстві.

Тимчасово не працюватимуть наступні послуги: Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП; Дія.QR; єВідновлення; Бронювання працівників; Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС; Перереєстрація авто; Актові записи про зміну імені, народження, шлюб та розлучення; Свідоцтва про народження; Витяг про місце проживання дитини; Заява про субсидію; єМалятко; Державна реєстрація прав на нерухоме майно та інформація з Державного реєстру речових прав; Витяг з ЄДР; Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту; Зміна місця проживання; Заяви до міжнародного Реєстру збитків; Гранти єРобота; Будівельні послуги; еПідприємець; єОселя; єДекларація; Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Інші послуги та сервіси працюватимуть без змін. Користувачів закликали стежити за оновленнями у "Дії" — після завершення технічних робіт сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Джерела: https://t.me/diia_gov/5398

https://diia.gov.ua/news/chastyna-servisiv-ta-posluh-u-dii-tymchasovo-ne-pratsiuvatymut