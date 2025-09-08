На Полтавщині поновлено електропостачання - влада

Електропостачання у восьми населених пунктах Семенівської громади на Полтавщині поновлено, повідомив виконувач обов’язків Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Електропостачання відновлено для усіх споживачів. Дякую енергетикам за роботу", - написав він у телеграм у понеділок увечері.

Як повідомлялося раніше, через аварійне відключення електроенергії у восьми населених пунктах Семенівської громади без електропостачання залишилися понад 531 побутовий та 44 юридичних споживачів.