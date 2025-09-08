19:35 08.09.2025
На Полтавщині поновлено електропостачання - влада
Електропостачання у восьми населених пунктах Семенівської громади на Полтавщині поновлено, повідомив виконувач обов’язків Полтавської ОВА Володимир Когут.
"Електропостачання відновлено для усіх споживачів. Дякую енергетикам за роботу", - написав він у телеграм у понеділок увечері.
Як повідомлялося раніше, через аварійне відключення електроенергії у восьми населених пунктах Семенівської громади без електропостачання залишилися понад 531 побутовий та 44 юридичних споживачів.