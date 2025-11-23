Трамп критикує керівництво України за відсутність вдячності, а Європу – за продовження купівлі нафти в РФ

США продовжують продавати зброю країнам Європи для передачі Україні, заявив президент США Дональд Трамп, при цьому дорікнувши країнам Європи у купівлі енергоносіїв в РФ, а Україні - у нібито відсутності вдячності з боку її керівництва, взявши слово "керівництво" в лапки.

"Я успадкував війну, яка ніколи не мала б статися, війну, яка є програшною для всіх, особливо для мільйонів людей, які так дарма загинули. "Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії. США продовжують продавати величезні об’єми зброї НАТО для розподілу в Україну… Боже, благослови всі життя, які були втрачені в людській катастрофі", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social у неділю.

Як повідомлялося, в Женеві (Швейцарія) у неділю відбувається переговорний процес делегацій України, США та інших міжнародних партнерів, які обговорюють американсько-російський план з 28 пунктів щодо припинення війни в Україні. Українську делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше у неділю Зеленський вже повідомив про зустріч української команди з командами країн-партнерів і її перші звіти, які свідчать про те, що американські пропозиції щодо припинення війни можуть врахувати критично важливі для національних інтересів України елементи. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, який у складі української делегації перебуває на перемовинах у Женеві, повідомив про зміни до плану припинення війни в Україні, завдяки яким він вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила із заявою щодо мирних переговорів для України, назвавши основні елементи майбутнього мирного плану для України, які були предметом обговорення останніх зустрічей лідерів Європейського союзу (ЄС) та країн "великої сімки" (G7). "По-перше, кордони не можуть бути змінені силою. По-друге, як суверенна держава, не може бути обмежень для Збройних сил України, які зроблять країну вразливою до майбутніх нападів і тим самим підірвуть європейську безпеку. По-третє, центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю відображена", - назвала президент Єврокомісії.

