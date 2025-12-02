Інтерфакс-Україна
Події
16:09 02.12.2025

Батьку детектива НАБУ Магамедрасулова змінили запобіжний захід

Печерський суд Києва змінив запобіжний захід батьку детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентябру. Його випустили із СІЗО під домашній арешт, повідомляє "Суспільне" з посиланням на адвоката.

"За словами адвоката, клопотання про зміну запобіжного заходу подав Офіс генерального прокурора України. Сентябру Магамедрасулову призначили нічний домашній арешт", - вказується у повідомленні.

26 листопада Печерський суд відмовив адвокатам Сентябра Магамедрасулова у клопотанні про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на будь-який інший.

Як повідомлялося, СБУ та Офіс генпрокурора заявляли, що викрили на веденні бізнесу в РФ керівника підрозділу НАБУ з дислокацією в м. Дніпро Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За матеріалами справи, це він координував діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька). При цьому він має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ. Як встановило розслідування, Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (Республіка Дагестан).

За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ.

СБУ стверджує, що Христенко підтримує стосунки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим, з яким вони разом навчались в одному з донецьких університетів. За даними слідчих, підлеглі Скомарову детективу НАБУ сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського – Геннадію Боголюбову. За матеріалами справи, ця "спецоперація" також була організована за посередництвом та під керівництвом Христенка.

Печерський райсуд Києва 2 липня обрав запобіжний захід Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою, а 17 жовтня продовжив його до 15 грудня без права на заставу. Захист просив для детектива будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, однак прокурор заявив, що Магамедрасулов може переховуватись і впливати на свідків.

Теги: #запобіжний_захід #магамедрасулов #суд

