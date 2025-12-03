Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

Київська апеляція звільнила детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти , повідомив Центр протидії корупції.

Відео з оголошення рішення суду, яким звільнили Магамедрасулова, розміщено у телеграм-каналі ЦПК.

Днем раніше з-під варти звільнили і його батька Сентябра. Обох затримали 21 липня та звинуватили у незаконному бізнесі з РФ та продажу технічних конопель до Дагестану.

Вже після арешту та публікації так званих плівок Міндіча стало відомо, що Руслан Магамедрасулов допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в "Енергоатомі".

"Апеляційний суд нарешті звільнив детектива Руслана Магамедрасулова з СІЗО, у якому той безпідставно перебував п’ять місяців. Безумовно, це хороша новина. Погана ж не-новина в тому, що справа детектива Магамедрасулова — це діагноз правоохоронній системі: ДБР, ОГП та особисто їх керівникам, а також слідчій частині СБУ. І сьогодні в апеляційному суді цей діагноз було нарешті публічно поставлено", - написала голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу"), коментуючи подію.