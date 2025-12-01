Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову: арешт або застава 51,6 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила в силі запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту на рішення ВАКС від 18 листопада в частині застосування до колишнього віцепрем’єра Чернишова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51,6 млн грн.

В той же час, суд скасував зобов'язання Чернишова здати на зберігання до Державної міграційної служби паспорт громадянина України.

Під час засідання сторона захисту наполягала на тому, що обвинувачення є необґрунтованим, так як відсутні реальні докази набуття Чернишовим активів, про які йдеться підозрі про незаконне збагачення. Також захист у своєму виступі заявляв, що, на його думку, озвучені обвинуваченням ризики, як то вплив на свідків, можливе знищення доказів і ризик втечі, є нерелевантними і не мають підтвердження.

У зв'язку з тим захист просив повністю скасувати рішення першої інстанції про обрання запобіжного заходу. В свою чергу, обвинувачення наполягало на обґрунтованості винесеного ВАКС рішення, і просило залишити його без змін.

"Ця справа стосується потенційних розкрадань в "Енергоатомі". Ця справа мене абсолютно не стосується, до "Енергоатому" жодного відношення я не мав, не маю і не планую мати. Тому вважаю, що ця справа притягнута за вуха щодо моєї фігури", - сказав Чернишов під час виступу на засіданні суду.

Також він вважає, що юридичних підстав для його обвинувачення немає, і вбачає в цьому політичний тиск.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 10 листопада повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору.

14 листопада НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $2 млн та майже EUR100 тис. готівкою. Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексі України.

18 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51,6 млн грн. 19 листопада заставу було внесено.

Після внесення застави на Чернишова покладено такі обов’язки: прибувати до правоохоронців і суду за першою вимогою; не відлучатися з Київської області без дозволу детективів, прокурорів і суду; повідомляти про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом та іншими фігурантами даного розслідування; здати на зберігання всі закордонні і внутрішні паспорти; носити електронний браслет. Ці зобов’язання діятимуть два місяці з часу виходу з-під варти у разі внесення застави.

24 листопада Чернишов оскаржив рішення ВАКС щодо запобіжного заходу.