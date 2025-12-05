Інтерфакс-Україна
10:05 05.12.2025

Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

1 хв читати
Народний депутат групи "За майбутнє" Анна Скороход, яка у 2019 році була виключена з фракції "Слуга народу", повідомила про обшуки за місцем її проживання.

"Просто зараз в моєму помешканні проводяться слідчі дії. Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", - написала Скороход в Телеграм у п’ятницю вранці.

Вона не уточнила, які правоохоронні органи проводять обшук і на підставі яких ухвал, але пообіцяла повідомляти про подальший розвиток подій.

Перед цим Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про викриття "злочинної групи, очолюваної народною депутаткою України", не уточнивши імені депутатки.

"НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Тривають першочергові слідчі дії. Деталі – згодом", - йдеться в повідомленні НАБУ в Телеграм.

Джерела в правоохоронних органах підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про Скороход.

Теги: #обшуки #набу #скороход

