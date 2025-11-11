Прокурор САП заявив про вплив Міндіча не лише на Галущенка, але і на Умєрова – ЦПК

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що бізнесмен Тимур Міндіч, який є основним фігурантом розслідування щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці, здійснював вплив не лише на міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, але і на секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустема Умєрова, який раніше обіймав посаду міністра оборони.

"Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова", - цитує Центр протидії корупції слова прокурора, сказані ним під час судового засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики, раніше заступнику голови ФДМУ Ігору Миронюку, який фігурує в розслідуванні схеми.

Раніше у вівторок Умєров повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід для розблокування процесу обмінів полоненими в рамках вже раніше досягнутих домовленостей. "Щойно прибув в Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону", - написав Умєров в Телеграм.

Він анонсував зустрічі найближчими днями, "зокрема, в Туреччині". "Питання саме про це — відновити обміни", - повідомив Умєров.

Другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ за координації Туреччини відбувся у Стамбулі 2 червня. За результатами зустрічі глава української делегації Рустем Умєров, який на той момент обіймав посаду міністра оборони, повідомив, що вдалося узгодити тільки питання обміну: делегації України та РФ домовилися про обмін у форматі "всіх на всіх" - тяжкохворих і молодих військових (до 25 років), а також домовилися про повернення тіл загиблих - 6 тис. на 6 тис.

Українська сторона пізніше заявляла про можливість зустрічі з РФ одразу після повного виконання домовленостей, досягнутих під час другої зустрічі, зокрема, завершення обміну полоненими та повернення тіл загиблих.