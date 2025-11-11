Інтерфакс-Україна
Події
17:16 11.11.2025

Прокурор САП заявив про вплив Міндіча не лише на Галущенка, але і на Умєрова – ЦПК

2 хв читати

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що бізнесмен Тимур Міндіч, який є основним фігурантом розслідування щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці, здійснював вплив не лише на міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, але і на секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустема Умєрова, який раніше обіймав посаду міністра оборони.

"Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова", - цитує Центр протидії корупції слова прокурора, сказані ним під час судового засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики, раніше заступнику голови ФДМУ Ігору Миронюку, який фігурує в розслідуванні схеми.

Раніше у вівторок Умєров повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід для розблокування процесу обмінів полоненими в рамках вже раніше досягнутих домовленостей. "Щойно прибув в Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону", - написав Умєров в Телеграм.

Він анонсував зустрічі найближчими днями, "зокрема, в Туреччині". "Питання саме про це — відновити обміни", - повідомив Умєров.

Другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ за координації Туреччини відбувся у Стамбулі 2 червня. За результатами зустрічі глава української делегації Рустем Умєров, який на той момент обіймав посаду міністра оборони, повідомив, що вдалося узгодити тільки питання обміну: делегації України та РФ домовилися про обмін у форматі "всіх на всіх" - тяжкохворих і молодих військових (до 25 років), а також домовилися про повернення тіл загиблих - 6 тис. на 6 тис.

Українська сторона пізніше заявляла про можливість зустрічі з РФ одразу після повного виконання домовленостей, досягнутих під час другої зустрічі, зокрема, завершення обміну полоненими та повернення тіл загиблих.

Теги: #міндіч #корупція #сап #енергетика #цпк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 11.11.2025
Банки у жовтні профінансували запуск 97 МВт нової генерації в енергетиці – НБУ

Банки у жовтні профінансували запуск 97 МВт нової генерації в енергетиці – НБУ

15:31 11.11.2025
САП: 44 млн грн за угодами про визнання винуватості перераховано у фонд Стерненка для закупівлі FPV-дронів

САП: 44 млн грн за угодами про визнання винуватості перераховано у фонд Стерненка для закупівлі FPV-дронів

14:55 11.11.2025
Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

14:37 11.11.2025
Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

14:23 11.11.2025
Операція НАБУ і САП з викриття корупції в енергетиці — тест, чи справді під час війни "немає недоторканних" - Фріз

Операція НАБУ і САП з викриття корупції в енергетиці — тест, чи справді під час війни "немає недоторканних" - Фріз

13:31 11.11.2025
"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

13:12 11.11.2025
НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

12:50 11.11.2025
В Києві у зв’язку з відключеннями світла можливі зміни в роботі електротранспорту – КМДА

В Києві у зв’язку з відключеннями світла можливі зміни в роботі електротранспорту – КМДА

12:21 11.11.2025
Мін’юст підтвердив проведення слідчих дій за участі міністра Галущенка у межах кримінального провадження

Мін’юст підтвердив проведення слідчих дій за участі міністра Галущенка у межах кримінального провадження

11:37 11.11.2025
Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

ВАЖЛИВЕ

Росіяни намагаються триматися у північних районах Куп'янська, ЗСУ ефективно вибивають окупантів - Трегубов

Умєров прибув у Стамбул, працюватиме для розблокування процесів обмінів полоненими

Ексзаступнику міністра соцполітики вручили підозру через нереалізовану пограму "E-Social" - СБУ

На Запоріжжі для збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля декількох н.п. - Волошин

Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

ОСТАННЄ

У ДШВ показали кадри підриву російського логістичного НРК поблизу Покровська

На російському НПЗ "Орськнафтооргсинтез" зафіксовано щонайменше чотири вибухи - СБУ

Росіяни намагаються триматися у північних районах Куп'янська, ЗСУ ефективно вибивають окупантів - Трегубов

Критична інфраструктура в Україні працює на межі своїх можливостей – заява МКЧХ

Кличко на безпековому форумі в Берліні обговорив посилення військової підтримки України

УЧХ отримав сертифікат відповідності стандарту "Система управління протидією корупції"

Умєров прибув у Стамбул, працюватиме для розблокування процесів обмінів полоненими

ЦПД: Кремль використовує торговельно-гуманітарні контакти як прикриття для вербування громадян країн Глобального Півдня на війну проти України

Ексзаступнику міністра соцполітики вручили підозру через нереалізовану пограму "E-Social" - СБУ

Працівники ДСНС з початку листопада евакуювали 17 жителів Дружківки, в тому числі 5 дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА