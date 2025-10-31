Суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК

Фото: https://www.facebook.com

Київський апеляційний суд відмовив в задоволенні апеляційної скарги громадської організації "Мархалівка. Підтримка" на ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області щодо скасування заборони проведення почесних поховань на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

"Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" здобула чергову перемогу в суді. Київський апеляційний суд, всебічно вивчивши матеріали справи та доводи сторін, ухвалив законне й обґрунтоване рішення — відмовити в задоволенні апеляційної скарги громадської організації "Мархалівка. Підтримка" та інших заявників, які намагалися оскаржити ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 9 липня 2025 року", - йдеться в повідомленні держустанови.

Зазначається, що ухвалою від липня було скасовано заходи забезпечення позову, якими окремі позивачі намагалися, зокрема, заборонити проведення почесних поховань полеглих Захисників і Захисниць України на території Меморіального кладовища.

У відомстві нагадали, що у провадженні судів різних інстанцій перебувають низка справ, у яких окремі громадські організації та фізичні особи намагаються зупинити реалізацію державного проєкту зі створення НВМК.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

15 липня міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "НВМК". В той же час, 24 вересня Верховний суд зупинив дію рішення Київського окружного адмінсуду від 13 березня 2025 року щодо скасування розпорядження КОВА про передачу земельної ділянки для розміщення НВМК.

29 серпня за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.