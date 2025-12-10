Суд відмовив у визнанні протиправною діяльністю щодо реалізації проєкту НВМК

Фото: НВМК

Києво-Святошинський районний суд Київської області відмовив у визнанні протиправною діяльністю державної установи щодо реалізації проєкту Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

"Суди різних інстанцій вкотре підтвердили законність створення Національного військового меморіального кладовища та безпідставність звинувачень, висунутих проти Установи… Києво-Святошинський районний суд Київської області ухвалив рішення у справі за позовом ГО "Мархалівка. Підтримка" та групи громадських активістів до державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" щодо захисту нібито порушених прав", - йдеться в повідомленні НВМК.

Зазначається, що позивачі, серед іншого, вимагали: визнати протиправною діяльність установи щодо реалізації проєкту Національного військового меморіального кладовища; зобов’язати відновити стан земельних ділянок, який існував до початку виконання будівельних робіт; стягнути з установи моральну шкоду.

"Суд, розглянувши матеріали справи та надані сторонами аргументи, відмовив у задоволенні всіх вимог позову, оскільки діяльність державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" здійснюється виключно в межах чинного законодавства України, а реалізація проєкту відповідає вимогам законності, державним процедурам та статусу території як загальнонаціонального місця пам’яті", - додали у відомстві.

Крім того, 9 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив два рішення на користь ДУ "НВМК", залишивши в силі правові висновки суду першої інстанції.

Зокрема, ГО "Мархалівка. Підтримка" звернулась до Київського окружного адміністративного суду з вимогами: заборонити видалення зелених насаджень шляхом винесення ухвали про забезпечення позову.

В подальшому, суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження та залишив заяву про забезпечення позову без задоволення, а апеляційний суд підтвердив законність цих рішень.

"Маніпулювання темою поховань полеглих Героїв України, поширення недостовірної інформації чи спроби політизувати або дискредитувати процес створення національного місця пам’яті — абсолютно неприпустимі. Такі дії є негідними та суперечать принципам поваги до пам’яті Захисників і Захисниць України, а також почуттям їхніх родин", - наголосили в НВМК.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

15 липня міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "НВМК". В той же час, 24 вересня Верховний суд зупинив дію рішення Київського окружного адмінсуду від 13 березня 2025 року щодо скасування розпорядження КОВА про передачу земельної ділянки для розміщення НВМК. В жовтні Київський апеляційний суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК.

29 серпня за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

На НВМК за перші три місяці з відкриття відбулося 185 поховань українських Захисників.