Інтерфакс-Україна
Події
13:21 22.10.2025

Мінветеранів готується до конкурсів на проєкти окремих пам'ятників і меморіалів на території НВМК - Калмикова

3 хв читати
Мінветеранів готується до конкурсів на проєкти окремих пам'ятників і меморіалів на території НВМК - Калмикова
Фото: НВМК

Міністерство у справах ветеранів готується до оголошення архітектурних конкурсів на проєкти пам’ятника в секторі поховань невідомих Захисників та Захисниць і Центрального меморіалу на честь Захисників і Захисниць на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК), повідомила міністр Наталія Калмикова.

"Друга черга - це напевно найбільша частина кладовища. Туди входить і крематорій, і вся вхідна група, і господарська будівля. Ми її точно побудуємо в наступному році, якщо не буде якогось форс-мажорів. Тому поки що зарано казати про нові тендери: ми будемо дивитись по темпах виконання робіт, щоб не затягувати наступні етапи", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про оголошення тендерів на будівництво наступних черг НВМК.

На запитання про архітектурні конкурси на окремі об’єкти кладовища, міністр зазначила, що відомство зараз в процесі підготовки до оголошення архітектурного конкурсу, готує технічне завдання.

"Та поки не оголошуємо, тому що нам треба привести об’єкти, які вже є на кладовищі, в такий вигляд, щоб архітектори, які будуть претендувати, могли прийти і подивитися фінальний вигляд цієї частини НВМК", - додала вона.

Калмикова розповіла, що в першу чергу буде оголошено конкурс на пам’ятник в секторі поховань невідомих Захисників та Захисниць України. 

"Конкурс буде оголошено або в цьому або в наступному році, ми зацікавлені зробити це якнайшвидше. Але коли саме він буде реалізований поки сказати важко, тому що це творча робота. Також буде конкурс на Центральний меморіал на честь Захисників і Захисниць. Конкурси на музейно-виставковий комплекс і каплицю буде дещо пізніше", - заявила керівниця відомства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

15 липня міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "НВМК". В той же час, 24 вересня Верховний суд зупинив дію рішення Київського окружного адмінсуду від 13 березня 2025 року щодо скасування розпорядження КОВА про передачу земельної ділянки для розміщення НВМК.

29 серпня за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

За перший місяць на НВМК відбулося 108 поховань українських Захисників.

Теги: #нвмк #калмикова #конкурси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 22.10.2025
Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

13:53 22.10.2025
Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

12:15 22.10.2025
Калмикова розраховує на ухвалення Радою Кодексу ветеранів наприкінці весни - на початку літа 2026р.

Калмикова розраховує на ухвалення Радою Кодексу ветеранів наприкінці весни - на початку літа 2026р.

11:35 22.10.2025
Безкоштовна автоцивілка для ветеранів запрацює в 2025р., а компенсація за переобладнання авто запуститься з 2026р. - Калмикова

Безкоштовна автоцивілка для ветеранів запрацює в 2025р., а компенсація за переобладнання авто запуститься з 2026р. - Калмикова

11:07 22.10.2025
Калмикова про необхідність запровадження омбудсмана з питань ветеранів: Це питання для широкої дискусії

Калмикова про необхідність запровадження омбудсмана з питань ветеранів: Це питання для широкої дискусії

13:37 10.10.2025
Кабмін вніс зміни до зразків меморіальних табличок на колумбарних нішах на території НВМК

Кабмін вніс зміни до зразків меморіальних табличок на колумбарних нішах на території НВМК

10:55 29.09.2025
На НВМК за перший місяць відбулося 108 поховань українських Захисників

На НВМК за перший місяць відбулося 108 поховань українських Захисників

10:18 26.09.2025
Суд підтвердив законність рішення уряду про видалення дерев і чагарників під час будівництва НВМК

Суд підтвердив законність рішення уряду про видалення дерев і чагарників під час будівництва НВМК

11:15 24.09.2025
Голова комітету Ради Шуляк розраховує на розгляд відновлення конкурсів на держслужбу на наступному сесійному тижні

Голова комітету Ради Шуляк розраховує на розгляд відновлення конкурсів на держслужбу на наступному сесійному тижні

10:58 24.09.2025
Перший віцеспікер Ради Корнієнко: Повернення до конкурсів на топ-посади викликає дискусію серед депутатів

Перший віцеспікер Ради Корнієнко: Повернення до конкурсів на топ-посади викликає дискусію серед депутатів

ВАЖЛИВЕ

Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

Збито/подавлено 349 із 433 цілей противника, є влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях

У Харкові один загиблий і 6 постраждалих, дітей серед них немає – мер

Зеленський: Не може бути жодного виправдання удару дроном по дитсадку

ОСТАННЄ

Графіки погодинних відключень е/е введені в Черкаській області – обленерго

ЄС вже надав підтримку енергетичній системі України на EUR3 млрд з 2022р. – Матернова

Український урядовий борт здійснив посадку в Швеції

До 25 осіб, з них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих у Києві – ДСНС

Найближчими днями по всій Україні очікуються дощі, на півдні грози

Зеленський і прем’єр Норвегії обговорили підтримку України на 2026 рік

"Укрзалізниця" поступово відновлює інфраструктуру та подає напругу до мереж

УЦОЯО проводить опитування щодо НМТ-2025

ДОТ Міноборони вперше закуповує бронежилети з елементом позитивної плавучості

Збито/подавлено 349 із 433 цілей противника, є влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА