Мінветеранів готується до конкурсів на проєкти окремих пам'ятників і меморіалів на території НВМК - Калмикова

Фото: НВМК

Міністерство у справах ветеранів готується до оголошення архітектурних конкурсів на проєкти пам’ятника в секторі поховань невідомих Захисників та Захисниць і Центрального меморіалу на честь Захисників і Захисниць на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК), повідомила міністр Наталія Калмикова.

"Друга черга - це напевно найбільша частина кладовища. Туди входить і крематорій, і вся вхідна група, і господарська будівля. Ми її точно побудуємо в наступному році, якщо не буде якогось форс-мажорів. Тому поки що зарано казати про нові тендери: ми будемо дивитись по темпах виконання робіт, щоб не затягувати наступні етапи", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про оголошення тендерів на будівництво наступних черг НВМК.

На запитання про архітектурні конкурси на окремі об’єкти кладовища, міністр зазначила, що відомство зараз в процесі підготовки до оголошення архітектурного конкурсу, готує технічне завдання.

"Та поки не оголошуємо, тому що нам треба привести об’єкти, які вже є на кладовищі, в такий вигляд, щоб архітектори, які будуть претендувати, могли прийти і подивитися фінальний вигляд цієї частини НВМК", - додала вона.

Калмикова розповіла, що в першу чергу буде оголошено конкурс на пам’ятник в секторі поховань невідомих Захисників та Захисниць України.

"Конкурс буде оголошено або в цьому або в наступному році, ми зацікавлені зробити це якнайшвидше. Але коли саме він буде реалізований поки сказати важко, тому що це творча робота. Також буде конкурс на Центральний меморіал на честь Захисників і Захисниць. Конкурси на музейно-виставковий комплекс і каплицю буде дещо пізніше", - заявила керівниця відомства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

15 липня міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "НВМК". В той же час, 24 вересня Верховний суд зупинив дію рішення Київського окружного адмінсуду від 13 березня 2025 року щодо скасування розпорядження КОВА про передачу земельної ділянки для розміщення НВМК.

29 серпня за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

За перший місяць на НВМК відбулося 108 поховань українських Захисників.