Калмикова: Наш план, щоб усі послуги для ветеранів були цифровими

Інтерв'ю міністра у справах ветеранів України Наталії Калмикової агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Єгор Шуміхін

У Верховній Раді вже зареєстровано проєкт закону "Про основні засади державної ветеранської політики". Коли ви очікуєте його розгляд і прийняття?

Ми подали не лише цей законопроєкт, а й проєкти законів щодо постраждалих осіб, які брали участь у Революції Гідності, щодо залучених цивільних осіб та іноземних добровольців. Вони вже пройшли комітет, рекомендовані до голосування у першому читані. Але в ході дискусій було прийнято рішення, щоб політика була комплексною, зібрати ці закони в Кодекс законів про Захисників і Захисниць України. Цей Кодекс матиме окремі книги про 20-те і 21-ше сторіччя, про Революції Гідності, про цивільних залучених. Тому ми зараз якраз фіналізуємо Кодекс, який місить ті самі норми, але вони вже зведені в єдину структуру, щоб не були окремими законами. Ми плануємо найближчим часом його проголосувати на уряді, реєструвати, в цьому році пройти перше читання, і десь на кінець весни - на початок літа наступного року пройти друге читання.

Який головний мотив піти саме через Кодекс?

Головним мотивом є те, що в нас з'являються різні категорії ветеранів. І суто з того, як потім оперувати тими чи іншими поняттями, краще це робити одразу в одному структурованому акті, який містить окремі розділи. Водночас підхід через Кодекс дозволяє закріпити, що ветеранська політика - це вже не окрема соціальна сфера, а повноцінний напрям державної політики, який охоплює питання безпеки, реінтеграції, економічного розвитку, освіти, охорони здоров’я, спорту та пам’яті. Тобто держава переходить від фрагментарного регулювання до системного бачення - із чіткою ієрархією норм і відповідальністю на всіх рівнях.

На початку вересня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів протягом місяця запропонувати цілісну платформу з усіма можливостями для ветеранів. Зокрема, там мають бути об’єднані послуги для ветеранів, сервіси, документи, можливості в освіті, підприємстві, працевлаштуванні. Мається на увазі уже існуючу "Ветеран PRO" чи щось нове?

Це буде не просто частина, а цілісний окремий цифровий простір "Ветеран PRO", який ефективно доповнюватиме простір в Дії. Сподіваюся, що цього тижня ми вже представимо цю однойменну платформу. Вона матиме більш інформаційний характер, де на одному веб-сайті буде розміщена інформація про всі послуги, які надає держава, як їх отримати і де. На платформі буде можливість обрати свій статус (УБД, особа з інвалідністю внаслідок війни або член сім'ї загиблого) і буде підтягуватися всі інформація про послуги, які тобі доступні. Цифрові послуги ми продовжуємо будувати у "Ветеран PRO" в "Дї", а портал "Ветеран PRO" – це більш широкий майданчик. Після запуску ми будемо туди також підвантажувати всі програми, які є на рівні областей, а далі і програми від бізнесу, від громадських організацій, від міжнародних партнерів, щоб в нас було єдине місце, куди ветеран може прийти і подивитися, що є. А звідти його уже буде перенаправляти безпосередньо на майданчики, де він може отримати ці послуги.

З мене іноді іронізують, що "у ветеранів все є". Я кажу, дивіться, тієї кількість програм і ресурсів, які є в ветеранській політиці, їх достатньо. Питання в тому, що не завжди ветеран знаходить те, що є, і не завжди розуміє, а як це отримати. Тому зараз наша задача в значній частині саме комунікаційна - як зробити так, щоб кожен ветеран знав, куди йому звернутися.

Щодо "Ветеран PRO" в "Дії". Які функції і послуги стануть доступними на платформі до кінця 2025 року і у 2026 році?

В цьому році ми точно запустимо компенсацію автоцивілки. Ми всі юридичні питання узгодили, і безпосередньо в розробці зручний механізм через який ветерани онлайн зможуть подати заявку на відшкодування. Також ми маємо амбітну мету - оптимізувати кабінет уповноваженої особи для того, щоб ще спростити отримання автоматичного статусу УБД, і дати можливість ветерану комунікувати з нами через "Ветеран PRO" в "Дії". Крім того, буквально на цьому тижні планується запуск великої комплексної послуги - "Захисникам та їхнім родинам". Вона передбачає отримання всіх необхідних статусів, документів і виплат людині після поранення за однією заявою. І тут дійсно був великий шмат роботи, де працювали ми, МОЗ, Мінсоцполітики, Мінцифри, а далі на кінець цього року або на початок наступного року ще підключиться аналогічна послуга для Міністерства оборони. Це цифрове рішення, яке дуже сильно спростить життя нашим Захисникам та Захисницям.

На наступний рік, ми поки що ще в процесі узгодження з Міністерством цифрової трансформації, але ми точно туди підключимо "Кар'єру ветерана" - платформу з працевлаштування. У нас там уже є гранти на бізнес "єРобота", і ми точно туди підключимо ще гранти Українського ветеранського фонду, можливості подачі заявок на Upskilling і Reskilling. Тобто, зараз ми більше зосереджені на соціальній компоненті, а далі ми переходимо в ту частину, яка стосується можливостей. Наш план взагалі, щоб всі послуги були цифровими. Але тут дуже багато залежить від того, наскільки спритно розробники будуть працювати і наскільки швидко ми будемо заходити ресурсами.

Розкажіть детальніше про програму "Авто-для-Захисника". Коли запрацюють компенсації за переобладнання транспортного засобу і компенсації витрат страхувальників ОСЦПВ?

По переобладнанню авто: ми в цьому році приймемо необхідні нормативно-правові акти, а запрацює вона з наступного року. Проєктом акту передбачається відшкодування понесених витрат за переобладнаний власний транспортний засіб у розмірі не більше 70 тис грн. Ця програма стосується людей, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Там буде вимога, що вони повинні мати дозвіл на керування транспортним засобом. Тобто, навіть якщо ти мав водійські права до отримання інвалідності, то для участі в програмі необхідно буде підтвердити, що ти тепер маєш право користуватися автомобілем. Тут дуже важлива безпека самої людини і безпека на дорозі.

Відшкодування автоцивілки, як я уже казала, запустимо ще цього року. Зараз, власне, будуємо цифровий механізм, тому що ми хочемо, щоб це було зручно, через один клік в "Дії". Ветерану, як і учаснику бойових дій так і особі з інвалідністю внаслідок війни буде надаватися 50% знижки при купівлі полісів автострахування, а ще 50 % буде компенсовувати держава. Тобто для ветерана автоцивілка буде безкоштовною. Але будуть деякі обмеження, зокрема, що ця програма діятиме для авто, які мають об'єм двигуна до 2,5 літрів.

На яку потенційну кількість людей будуть розраховані ці дві послуги?

По переобладнанню - ми думаємо, що потенційно за весь період буде цифра в декілька тисяч людей. Щодо автоцивілки, то на цей рік у нас заплановано в бюджеті компенсацію орієнтовно на 260 млн. грн, що розраховано було відповідно до даних від Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Коли запрацює відшкодування, то ще будемо дивитись та оцінювати запит, тому що динаміка на наступний рік може бути зовсім інша. Люди побачать, що держава дійсно відшкодовує і будуть більш активно купувати поліс страхування.

Нещодавно президент заявив, що створення робочих місць для ветеранів – має бути пріоритетом для кожної громади. Як громади можуть це реалізовувати?

Загалом ветеранська політика сьогодні є пріоритетом держави - і президента, і прем’єр-міністерки, не як декларація, а конкретні дії від створення можливостей відновлення до окремих програм, що допомагають реалізувати себе у цивільному житті. Створення ж робочих місць для ветеранів це дійсно пріоритет і на рівні країни, і на рівні обласної адміністрації, і на рівні громади. В першу чергу тому, що зараз дуже не вистачає робочих рук. Я думаю, що всі роботодавці це відчули, і працевлаштування ветерана є одним з інструментів, як цю кризу можна подолати. Яким чином може громада створювати робочі місця? Насправді - від працевлаштування в органах місцевого самоврядування, в комунальних закладах, в школах, до працевлаштування в бізнесі, який працює в тій чи іншій громаді. Тобто, можливості є, як є і інструменти для того, щоб це зробити. По-перше, ми створили і розповсюджуємо методичні рекомендації для роботодавців щодо працевлаштування ветерана та ветеранки. В цьому збірнику зібрана вся необхідна інформація від юридичної складової до порад щодо того, як організувати робоче місце для людини з інвалідністю.

По-друге, у нас вже запустилася і функціонує платформа, на якій розміщуються вакансії - «Кар'єра ветерана», і я закликаю ветеранів реєструватися. Там зараз понад 34 тис. вакансій від різних роботодавців, які саме маркують свою вакансію для ветерана. Ми маємо обміни з комерційними job-порталами і забираємо звідти вакансії. Також роботодавці самостійно підвантажують вакансії. На цій платформі реалізовано інструмент, який дозволяє не самому писати резюме і придумувати, яким чином твій військовий досвід перекласти на цивільний - це можна зробити прямо в самій платформі. Ти вписуєш ким ти служив, свій цивільний досвід, освіту і програма формує резюме, а потім під це резюме пропонує тобі вакансії, які є в наявності в базі. Тобто вона максимально спрощує ветерану цей шлях пошуку. Зараз ми працюємо з Державною службою зайнятості, щоб кар'єрні радники Центрів зайнятості мали доступ до платформи, бачили ці вакансії і могли їх рекомендувати.

Нещодавно в нас відбулась дуже важлива подія - ми презентували велику роботу, яка була зроблена разом з Федерацією роботодавців України і з Нацагенцією кваліфікацій. Ми опрацювали понад тисячу військових посад і знайшли їм цивільні відповідники. Також прописали, чи потрібно додаткового навчання, щоб людина могла претендувати на цивільну вакансію. В нас багато ветеранів, і ми як держава маємо відійти від тієї ситуації, коли, якщо ти воював, значить тобі запропонують лише посаду охоронника в супермаркеті. Зараз спектр вакансій набагато більший, і люди, які воюють, мають набагато більше компетенцій, як цивільних, так і дуже цінного досвіду, набутого під час війни.

Серед іншого, у Верховній Раді зареєстровані зміни до закону, який передбачає пріоритизацію працевлаштування ветеранів на посади в державну службу, в тому числі в органах місцевого самоврядування. Власне, ми намагаємося зараз створити всі ці можливості, і бачимо, як ветерани вже починають шукати себе в цивільному житті, і знаходять.

Ви згадали про портал вакансії «Кар'єра ветерана», де зібрано понад 34 тис. вакансій для ветеранів. Яка середня зарплата цих вакансій?

Вона насправді дуже різна. І ми розуміємо запит ветерана на те, щоб зарплата була близько тисячі доларів. Таких вакансій багато, такі вакансії є і на виробничих підприємствах, і в компаніях, які займаються послугами. Тобто є ринок, який пропонує ветеранам достойні зарплати.

Що собою передбачатимуть програми "Ветеран. Робота” і "Ветеран. Підприємництво"?

На сьогодні підготовлено перший акт - концепцію урядової програми "Ветеран. Робота" та направлено на розгляд Кабінету міністрів. Після цього ми будемо розробляти державну цільову програму. Вона передбачає систематизацію всіх тих інструментів, які існують зараз, і їх оптимізацію. Тобто Мінветеранів, Міністерство економіки і Державна служба зайнятості вже побачили, що працює, що не працює, і зараз готові все агрегувати і залишити ті механізми, які працюють. "Ветеран. Підприємництво" - розроблено проєкт акта, яким пропонується схвалити концепцію державної цільової програми з підтримки ветеранського підприємництва на 2026–2028 роки, і наразі його направлено до заінтересованих органів на зовнішнє погодження. В результаті це все теж буде відображено на порталі "Ветеран PRO".

Що включатиме розширення пакетів медичних послуг для ветеранів наступного року?

В цьому році у нас розпочалась програма по первинній ланці і вже понад 23 тис. таких послуг надано. Враховуючи, що це профілактична медицина, лікар сімейної практики, я вважаю, що це хороший результат. Також в нас прийнята постанова щодо адаптації людей, що повністю або частково втратили зір. Це трьохрівнева системи, в які ми як держава беремо на себе фінансування індивідуальних занять, занять в групах, або занять під час лікування. Ця програма вже запрацювала. Це про гідність, це про те, чи може людина бути самостійною в побуті і в житті.

Готується зараз теж до розгляду урядом постанова щодо тривалого лікування. Вона буде оплачуватись буде через Національну службу здоров'я України, але туди будуть контрактуватися ті організації, які спроможні надавати таку тривалу медичну і медсестринську допомогу людям, які втратили багато здоров'я, і потребують такого тривалого догляду. Це можуть бути люди зі спінальними травмами, які знерухомлені, або з тяжкими черепно-мозковими травмами. Думаю, що ми почнемо в кінці року контрактувати, а послуга почне надаватися з 2026-го.

Також готуємо постанову, в якій ми будемо оплачувати послуги, що стосуються лікування рубців та шрамів. Здавалось би, що це така, з одного боку, fancy програма, але з іншого боку, власне зовнішній вигляд дуже багато означає для людини і її готовності йти працювати, готовності взагалі виходити в люди. Маю амбіцію її прийняти в цьому році, але думаю, що фінансування почнеться в наступному. Крім того, ми зараз працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я і Міністерством соціальної політики над оптимізацією програм щодо протезування, і вивчаємо, яким чином можемо ще покращити програми реабілітації.

Чи вийдете до кінця року на заплановану мережа фахівців із супроводу ветеранів у громадах в 3 тис. фахівців і покриття на 100% прифронтових областей? Які плани на 2026 рік?

Так, у нас вже їх дві тисячі, тому ми йдемо в заплановану мережу. Щодо прифронтових регіонів, то я впевнена, що ми зможемо це зробити, враховуючи, що це для нас пріоритет.

На наступний рік в нас буде не зростання вгору, а покращення якості. Ми будемо ще більше зосереджені на тому, щоб проводити додаткові навчання, запускаємо цифрову систему, в якій фахівці будуть працювати і налагоджувати роботу. Тобто наша задача вийти в максимально можливу якість, а кількість буде коригуватися за запитом громад, якщо буде потреба, якщо громади бачитимуть, що наявна кількість фахівців не справляється з задачами.

Скільки державних ветеранських просторів буде запущено до кінця 2025 року, і скільки заплановано відкрити до кінця 2026 року?

Зараз дуже активно будується сім просторів. Ми плануємо дотиснути, щоб вони були прийняті в експлуатацію в цьому році, а це означає, що на початку наступного вони вже будуть відкриватися. Можливо, деякі встигнуть відкритися і цьогоріч. В 2025 році у нас було на ці потреби 450 млн грн, на наступний рік в державний бюджет закладається майже 1,1 млрд грн. Ми робимо це у спільному фінансуванні, тому, я думаю, що до 15-20 центрів ми зможемо в наступному році запустити.

Програма дій уряду передбачає запровадження експериментального проєкту щодо лікування залежностей у ветеранів війни. Що саме він буде включати?

Це теж великий виклик. Ми уже почали роботу, в нас дуже багато стейкхолдерів в цьому процесі: Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ, Координаційний центр Кабміну з ментального здоров'я і Центр громадського здоров'я.

Ми зараз вибудовуємо, як має виглядати ця державна програма, тому що вона повинна включати в себе цілу низку заходів від профілактики і верифікації схильності людини ще на початку служби, закінчуючи елементами лікування, підтримки, допомоги в працевлаштуванні, зайнятості через спорт. Крім того, будуть враховані моделі, що робити, якщо людини через зловживання вже скоїла злочин. Ми зараз в процесі, я тут даю час своїм колегам розібратися і декомпозувати всю проблему на елементи, для того, щоб потім синтезувати робочі моделі.

На які саме залежності проєкт буде направлений?

Гемблінг, комп'ютерні, алкогольні, наркотичні, тобто всі види залежностей.

Він запуститься наступного року?

Так, він запуститься не в цьому році, але ми працюємо з партнерами вивчаючи досвід, який працює та готуємо нормативні акти, які зможуть перекласти цей досвід в законодавчу площину.

Також програмою передбачається запровадження експериментального проєкту щодо абілітації ветеранів війни. Як він буде виглядати та коли реалізовуватиметься?

Цей проєкт запуститься в цьому році, ми вже відправили акт на зовнішнє погодження. У цій сфері багато працює громадський сектор, самостійно шукаючи кошти, але це має бути інакше, і ми, як держава, маємо на себе взяти зобов'язання підтримати тих, хто потребує заходів з абілітації. Абілітація - це про набуття людиною спроможності обслуговувати себе після медичної реабілітації. І тому цей проєкт відповідатиме на запит: як людині далі жити, як бути зі своїм тілом, як бути зі своїм побутом. Цьому треба вчитись, і в кожного свій темп. Хтось дуже швидко опановує, хтось повільно, через різні причини, як фізичні, так і моральні. Часто хлопці і дівчата кажуть, що цього не вистачає, бо тієї частини, яку дають ерготерапевти в рамках реабілітації, не завжди достатньо, а якщо медична реабілітація вже завершилась, то тримати людину в закладі охорони здоров'я не має сенсу. Тому ми виводимо цю послугу окремо, для того, щоб за потреби людина могла вчитися стільки, скільки потрібно для того, щоб відчувати себе комфортно в своєму житті, в своєму новому тілі. Сюди буде входити, зокрема, і фізична адаптація: як готувати, як прибирати, як застеляти ліжко - це побутові навички, які людині треба заново освоювати після поранення.

У липні ви сказали, що проєкт компенсації частини оренди житла для ветеранів, на жаль, працює не дуже активно через "сірий" ринок оренди. Чи щось змінилося з того часу?

Три тижні тому ми внесли зміни і зараз чекаємо від областей оновленого запиту по людях, які подавалися. Цим рішенням ми унормували, що тепер договір оренди може бути не нотаріальним, а також додали можливість отримувати цю компенсацію будь-якому ветерану, який є внутрішньо переміщеною особою з окупованих територій, навіть якщо він не мав там власного житла. Сподіваємося, програма зараз "розкачається".

В цьому році було відпрацьовано дуже багато щодо житла для ветеранів. В нас продовжує працювати програма для ветеранів, що втратили здоров'я з інвалідністю першої і другої групи, і на наступний рік на 2 тис. родин передбачено фінансування. Також Міністерство розвитку громади і території ініціювало постанову, і наприкінці листопада запрацює рішення, по якому будуть видавати ваучери на житло в 2 млн грн для тих, хто є внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованих територій, і там ветерани є в першому пріоритеті. Плюс зараз Міністерство соціальної політики теж компенсує частину першого внеску і частину відсотків іпотеки по програмі "єОселя" для переселенців, чим також можуть скористатися ветерани. Крім того, ми зараз завершимо працювання над змінами умов по "єОселя", які будуть однакові умови для всіх учасників бойових дій і з меншими відсотковими ставками.

Нещодавно нарешті був прийнятий закон про військового омбудсмена і призначено відповідного уповноваженого. Чи є необхідність запровадження в Україні омбудсмена з питань ветеранів?

Захист прав людини потрібен. Чи потрібен захист прав ветеранів? Потрібен! Чи має це бути така інституція як омбудсмен? Не знаю. Це питання для більш широкої дискусії. Я, як людина, яка працює у виконавчій владі, ставлю собі за мету через цифровізацію сервісів, через інститут фахівця-супроводу зменшувати кількість тих випадків, коли права порушуються. Тому що, насправді, часто права порушуються не зі злого умислу, а через ненавченість когось, нерозуміння, незнання нормативної бази.

Зараз, якщо ветеран бачить порушення своїх прав, йому звертатися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини?

Якщо він діючий військовослужбовець і проблема йде із середини війська - він може звертатися до військового омбудсмена, в інших випадках - до уповноваженого з прав людини. Або ж просто написати нам у фейсбуці. Часто ці проблеми вирішуються просто якщо нам написати, і ми підкажемо та допоможемо.

В наступному році має завершитися будівництво другої черги Національного військового меморіального кладовища. Коли будуть оголошенні тендери на наступні черги?

Друга черга - це напевно найбільша частина кладовища. Туди входить і крематорій, і вся вхідна група, і господарська будівля. Ми її точно побудуємо в наступному році, якщо не буде якогось форс-мажорів. Тому поки що зарано казати про нові тендери, ми будемо дивитись по темпах виконання робіт, щоб не затягувати наступні етапи.

Що з архітектурними конкурсами на окремі об'єкти?

Ми зараз вже в процесі підготовки до оголошення архітектурного конкурсу, готуємо технічне завдання. Та поки не оголошуємо, тому що нам треба привести об'єкти, які вже є на кладовищі в такий вигляд, щоб архітектори, які будуть претендувати, могли прийти і подивитися фінальний вигляд цієї частини НВМК.

Конкурси на які об'єкти будуть оголошені в першу чергу?

Найближче - це буде пам'ятник в секторі поховань невідомих Захисників та Захисниць України. Конкурс буде оголошено або в цьому або в наступному році, ми зацікавлені зробити це якнайшвидше. Але коли саме він буде реалізований поки сказати важко, тому що це творча робота. Також буде конкурс на Центральний меморіал на честь Захисників і Захисниць. Конкурси на музейно-виставковий комплекс і каплицю буде дещо пізніше.

Три головні завдання, які Мінветеранів має виконати у 2026 році?

Перше - прийняти Кодекс законів про Захисників і Захисниць України. Друге - покращити знання ветеранами своїх гарантій. Зараз це десь 15%, а інші кажуть, що взагалі нічого немає. Наше завдання, щоб хоча б 50% ветеранів знали про свої гарантії і можливості. Третє - запустити комплексну інфраструктуру ветеранської політики, яка об'єднає мережу ветеранських просторів, фахівців із супроводу ветеранів і цифрову систему «Ветеран PRO».