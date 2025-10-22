Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова вважає, що працевлаштування ветерана є одним із інструментів для подолання кризи недостатньої кількості робочої сили в країні.

"Створення ж робочих місць для ветеранів - це дійсно пріоритет і на рівні країни, і на рівні обласної адміністрації, і на рівні громади. В першу чергу тому, що зараз дуже не вистачає робочих рук. Я думаю, що всі роботодавці це відчули, і працевлаштування ветерана є одним з інструментів, як цю кризу можна подолати", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, громади можуть працевлаштовувати ветеранів в органах місцевого самоврядування, в комунальних закладах, в закладах освіти, в бізнесі, який працює в тій чи іншій громаді.

Також міністр нагадала, що в Україні уже запущена платформа, на якій розміщено уже понад 34 вакансії для ветеранів - "Кар’єра ветерана".

"Ми маємо обміни з комерційними job-порталами і забираємо звідти вакансії. Також роботодавці самостійно підвантажують вакансії. На цій платформі реалізовано інструмент, який дозволяє не самому писати резюме і придумувати, яким чином твій військовий досвід перекласти на цивільний - це можна зробити прямо в самій платформі. Ти вписуєш ким ти служив, свій цивільний досвід, освіту і програма формує резюме, а потім під це резюме пропонує тобі вакансії, які є в наявності в базі. Тобто вона максимально спрощує ветерану цей шлях пошуку. Зараз ми працюємо з Державною службою зайнятості, щоб кар’єрні радники Центрів зайнятості мали доступ до платформи, бачили ці вакансії і могли їх рекомендувати", - розповіла очільниця відомства.

На запитання, яка середня заробітна плата цих вакансій, Калмикова заявила що вони різні, але є ринок, який пропонує ветеранам достойні зарплати.

"Ми розуміємо запит ветерана на те, щоб зарплата була близько тисячі доларів. Таких вакансій багато, такі вакансії є і на виробничих підприємствах, і в компаніях, які займаються послугами", - додала вона.

Крім того, міністр наголосила, що в Україні багато ветеранів, і "ми як держава маємо відійти від тієї ситуації, коли, якщо ти воював, значить тобі запропонують лише посаду охоронника в супермаркеті".

Вона звернула увагу, що зараз спектр вакансій набагато більший, і люди, які воюють, мають набагато більше компетенцій, як цивільних, так і дуже цінного досвіду, набутого під час війни.

Як повідомлялося, у вересні президент Володимир Зеленський заявив, що створення робочих місць для ветеранів – має бути пріоритетом для кожної громади.

21 жовтня відбулася презентація результатів дослідження "Покращення кар’єрних шляхів та адаптація українських ветеранів до цивільного працевлаштування". У його межах: співставлено 1000 військово-облікових спеціальностей із професійними стандартами та кваліфікаційними характеристиками; досліджено 91 посадову інструкцію та понад 2000 записів Класифікатора професій; проведено шість фокус-груп із ветеранами та глибинні інтерв’ю з представниками бізнесу.