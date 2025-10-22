Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова розраховує на запуск 15-20 державних ветеранських просторів в Україні в 2026 році.

"Зараз дуже активно будується сім просторів. Ми плануємо дотиснути, щоб вони були прийняті в експлуатацію в цьому році, а це означає, що на початку наступного вони вже будуть відкриватися. Можливо, деякі встигнуть відкритися і цьогоріч. В 2025 році у нас було на ці потреби 450 млн грн, на наступний рік в державний бюджет закладається майже 1,1 млрд грн. Ми робимо це у спільному фінансуванні, тому, я думаю, що до 15-20 центрів ми зможемо в наступному році запустити", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання, чи вийде до кінця 2025 року вийти на заплановану мережа фахівців із супроводу ветеранів у громадах в 3 тис. фахівців і покрити на 100% прифронтові області, міністр відповіла ствердно.

"У нас вже їх дві тисячі, тому ми йдемо в заплановану мережу. Щодо прифронтових регіонів, то я впевнена, що ми зможемо це зробити, враховуючи, що це для нас пріоритет. На наступний рік в нас буде не зростання вгору, а покращення якості. Ми будемо ще більше зосереджені на тому, щоб проводити додаткові навчання, запускаємо цифрову систему, в якій фахівці будуть працювати і налагоджувати роботу. Тобто наша задача вийти в максимально можливу якість", - заявила вона.

Калмикова додала, що кількість фахівців в наступному році буде коригуватися за запитом громад, якщо буде потреба, якщо громади бачитимуть, що наявна кількість фахівців не справляється з задачами.

Вона наголосила, що на наступний рік одне із завдань запустити комплексну інфраструктуру ветеранської політики, яка об’єднає мережу ветеранських просторів, фахівців із супроводу ветеранів і цифрову систему "Ветеран PRO".

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів планує запуск великого цифрового інформаційного порталу "Ветеран Pro" з інформацією про всі послуги, які доступні ветеранам.