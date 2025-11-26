Інтерфакс-Україна
Події
16:28 26.11.2025

Перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026р. - Свириденко

1 хв читати
Перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026р. - Свириденко
Фото: Мінветеранів

Перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026 року, а загалом заплановано створення 153 просторів, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Даємо старт створенню державних ветеранських просторів. Перші локації плануємо відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську вже на початку нового року.

Загалом заплановано створення 153 просторів. Це будуть місця, де ветерани, їхні родини та родини загиблих зможуть отримати всі ключові послуги від держави в одному місці", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

В свою чергу, в Міністерстві у справах ветеранів заявили, що даним рішенням закладено правову основу для створення таких просторів у громадах, як основного осередку надання підтримки для ветеранів війни, членів їхніх родин. 

Зазначається, що наразі відбувається будівництво ветеранських просторів у семи регіонах України за співфінансування Мінветеранів. 

Як повідомлялося, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова розраховує на запуск 15-20 державних ветеранських просторів в Україні в 2026 році.

Теги: #ветеранський_простір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 22.10.2025
Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

ВАЖЛИВЕ

Качка щодо заяв Орбана про фіндопомогу Україні: Позиція Угорщини не змінилася, ми послідовно працюємо з ЄС

Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

ОСТАННЄ

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

Київ передав більше 1000 дронів для 72 ОМБр – Кличко

Сибіга озвучив європейським партнерам пʼять пріоритетних кроків для підтримки України і тиску на РФ

Кабмін спрямував 1,7 млрд грн як компенсацію на житло 715 сімей ветеранів

У листі фон дер Ляєн до держав-членів ЄС виписала три пропозиції щодо фінпідтримки Україна на 2026-2027рр.

Кабмін з 2026р. запускає проєкт з корекції рубців змін шкіри після поранень та опіків для військових

Уряд невдовзі передасть проєкт Ветеранського кодексу на розгляд парламенту - Свириденко

Одного з підозрюваних у справі привласнення коштів було звільнено у березні 2024р. – Філашкін

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу ЄС над рішенням щодо використання заморожених росактивів

Фінляндія посилює підтримку України, приєднуючись до Військово-морської коаліції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА