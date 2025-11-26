Перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026р. - Свириденко

Фото: Мінветеранів

Перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026 року, а загалом заплановано створення 153 просторів, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Даємо старт створенню державних ветеранських просторів. Перші локації плануємо відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську вже на початку нового року.

Загалом заплановано створення 153 просторів. Це будуть місця, де ветерани, їхні родини та родини загиблих зможуть отримати всі ключові послуги від держави в одному місці", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

В свою чергу, в Міністерстві у справах ветеранів заявили, що даним рішенням закладено правову основу для створення таких просторів у громадах, як основного осередку надання підтримки для ветеранів війни, членів їхніх родин.

Зазначається, що наразі відбувається будівництво ветеранських просторів у семи регіонах України за співфінансування Мінветеранів.

Як повідомлялося, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова розраховує на запуск 15-20 державних ветеранських просторів в Україні в 2026 році.