Безкоштовна автоцивілка для ветеранів запрацює в 2025р., а компенсація за переобладнання авто запуститься з 2026р. - Калмикова

В Україні до кінця 2025 року запрацює відшкодування витрат ветеранам на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності ОСЦПВ власників автомобілів, а з 2026-го року - компенсація за переобладнання транспортних засобів, повідомила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

"По переобладнанню авто: ми в цьому році приймемо необхідні нормативно-правові акти, а запрацює вона з наступного року. Проектом акту передбачається відшкодування понесених витрат за переобладнаний власний транспортний засіб у розмірі не більше 70 тис грн. Ця програма стосується людей, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи етапи запуску програми "Авто-для-Захисника".

За її словами, в програмі буде вимога, що учасники повинні мати дозвіл на керування транспортним засобом.

"Тобто, навіть якщо ти мав водійські права до отримання інвалідності, то для участі в програмі необхідно буде підтвердити, що ти тепер маєш право користуватися автомобілем. Тут дуже важлива безпека самої людини і безпека на дорозі", - наголосила міністр.

Вона зазначила, що послуга по переобладнанню потенційно за весь період буде розрахована на декілька тисяч людей.

Щодо відшкодування автоцивілки, то, за її словами, така можливість буде запущена ще в цьому році.

"Зараз, власне, будуємо цифровий механізм, тому що ми хочемо, щоб це було зручно, через один клік в "Дії". Ветерану, як і учаснику бойових дій так і особі з інвалідністю внаслідок війни буде надаватися 50% знижки при купівлі полісів автострахування, а ще 50% буде компенсовувати держава. Тобто для ветерана автоцивілка буде безкоштовною. Але будуть деякі обмеження, зокрема, що ця програма діятиме для авто, які мають об’єм двигуна до 2,5 літрів", - розповіла Калмикова.

Вона додала, що на реалізацію цієї програми на 2025 рік в бюджеті заплановано компенсацію орієнтовно на 260 млн грн, що розраховано відповідно до даних від Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

"Коли запрацює відшкодування, то ще будемо дивитись та оцінювати запит, тому що динаміка на наступний рік може бути зовсім інша. Люди побачать, що держава дійсно відшкодовує і будуть більш активно купувати поліс страхування", - зазначила керівниця міністерства.

Як повідомлялося, програми дій уряду передбачає, що Кабінет міністрів запустить комплексну програму "Авто-для-Захисника", яка передбачає державне фінансування переобладнання транспортних засобів під потреби осіб з інвалідністю внаслідок війни, та відшкодування витрат страхувальників - учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни - за оплату послуг з укладення внутрішніх договорів ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів. Очікується, що до 31 грудня 2026 року 400 ветеранів користуються послугою переобладнання транспортного засобу та отримають ОСЦПВ на загальну суму 500 млн грн.