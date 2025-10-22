Калмикова розраховує на ухвалення Радою Кодексу ветеранів наприкінці весни - на початку літа 2026р.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова розраховує на ухвалення Верховною Радою Кодексу законів про Захисників і Захисниць України в кінці весни - на початку літа 2026 року.

"Ми подали не лише цей законопроєкт ("Про основні засади державної ветеранської політики" - ІФ-У), а й проєкти законів щодо постраждалих осіб, які брали участь у Революції Гідності, щодо залучених цивільних осіб та іноземних добровольців. Вони вже пройшли комітет, рекомендовані до голосування у першому читані. Але в ході дискусій було прийнято рішення, щоб політика була комплексною, зібрати ці закони в Кодекс законів про Захисників і Захисниць України. Цей Кодекс матиме окремі книги про 20-те і 21-ше сторіччя, про Революції Гідності, про цивільних залучених", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, міністерство наразі фіналізує підготовку проєкту Кодексу, який містить ті самі норми, але вони вже зведені в єдину структуру.

"Ми плануємо найближчим часом його проголосувати на уряді, реєструвати, в цьому році пройти перше читання, і десь на кінець весни - на початок літа наступного року пройти друге читання", - додала вона.

На думку Калмикової, підхід через Кодекс дозволяє закріпити, що ветеранська політика - це вже не окрема соціальна сфера, а повноцінний напрям державної політики, який охоплює питання безпеки, реінтеграції, економічного розвитку, освіти, охорони здоров’я, спорту та пам’яті.

"Тобто держава переходить від фрагментарного регулювання до системного бачення - із чіткою ієрархією норм і відповідальністю на всіх рівнях", - наголосила керівниця відомства.

Як повідомлялося, в серпні Кабінет міністрів схвалив ряд законопроєктів про основи державної ветеранської політики, і очікує очікує восени ухвалення парламентом цих законопроєктів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що Кодекс ветеранів має закріпити обов’язки держави у ветеранській політиці.