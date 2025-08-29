Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

"В нас зараз майновий комплекс НВМК належить ДУ "НВМК". Ми проводимо поховання згідно із законом", - сказала Калмикова журналістам в пʼятницю, після церемоніалу перших почесних поховань невідомих Захисників на НВМК.

Коментуючи тему начебто високого рівня ґрунтових вод, на яку часто звертають увагу противники будівництва меморіального кладовища на цій території, міністр відзначила, що "тут, як і по всій країні, є ґрунтові води. Це нормально. Взагалі не буде ніяких питань. Під всіма доріжками прокладена дренажна система… Якщо ви підете дивитися зараз могилу, ви бачите, що вона абсолютно суха".

Раніше у пʼятницю за участю президента Володимира Зеленського на Національному військовому меморіальному кладовищі відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

Тоді ще в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун 27 березня 2024 року заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

Наприкінці березня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила про плани розпочати перші поховання на НВМК у травні 2025 року.

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено. Перші почесні поховання плануються найближчим часом. 20 червня в Мінветеранів знову заявили, що перші почесні поховання плануються найближчим часом.

2 липня тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на НВМК до поховань підготовлено 6 тис. місць.

15 липня Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК).