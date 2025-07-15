Законопроєкт про засади державної ветеранської політики готовий до розгляду на Кабміні - Калмикова

Проєкт закону "Про основні засади державної ветеранської політики" готовий до розгляду на Кабінеті міністрів, повідомила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

"Плануємо в середу направити на схвалення Кабінетом міністрів. У нас було три кола погодження з усіма ЦОВВами, ми отримували всі пропозиції від громадських організацій. Це складний новий закон. Наразі ми окремо вже зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, що стосується Революції Гідності - виділили окремо цю категорію з загального закону про ветеранів. Також зараз йде на Кабмін норма по цивільним, які також є в законі від 1993 року. А інші категорії ветеранів, які отримували статус до російсько-української війни, залишаться в тому законі, який діє на сьогодні. Тобто в нас врешті-решт буде комплексна історія з чотирьох законів", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, на якому етапі знаходиться проєкт закону "Про основні засади державної ветеранської політики".

На уточнююче запитання, чи планується, що тепер ветерани всіх попередніх війн залишаться на своєму старому законі і будуть отримувати пільги по тим нормам, міністр відповіла ствердно.

"Так. Дуже багато чого змінилось з 93-го по 2025-ий рік. І, відповідно, змінилися потреби і зовнішній контекст, який ми повинні враховувати. Наша політика, вона зараз спрямована на забезпечення реалізації ветераном свого потенціалу в цивільному житті і відновлення цивільного добробуту", - додала вона.

Серед новацій нового законопроєкту, Калмикова відмітила можливість ветерана отримати після звільнення зі служби 30 днів на відновлення, щоб не повертатись одразу на роботу.

"Тому що, на жаль, ми спостерігаємо ситуацію, коли зараз, згідно з законом, він має на наступний день з'явитися на робоче місце, і якщо через будь-які причини людина не приходять, її звільняють. Ми вважаємо, що це несправедливо, бо людина після служби в армії повинна мати можливість привести своє здоров'я в порядок, навіть якщо немає поранення, побути з родиною", - розповіла міністр.

Вона підкреслила, що основне, що закладається в новий проєкт закону - це механізм того, як людина повертається з військової служби до цивільного життя, де передбачені обов'язки підрозділів сектору безпеки і оборони з точки зору оформити всі документи, зробити всі виплати, і далі обов'язки тих органів, які вже працюють на стороні мирного життя.

"Наш головний маяк – це зробити ветерана спроможним, а не зробити з ветерана чергову категорію пенсіонера. Зараз є декілька речей, над якими ми працюємо разом з Мінсоцполітики. Перше, це питання того, за що людині жити в проміжок, коли вона звільнилась, але ще не отримала статус особи з інвалідністю. У нас вже є напрацювання, ми їх будемо пропонувати до другого читання. І друге, це те, що зараз законодавство не враховує - участь в бойових діях не впливає на те, якою буде пенсія після досягнення пенсійного віку. Ми маємо це змінити. В нас є абсолютний консенсус і з Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, і з Міністерством соціальної політики. Ми зараз виписуємо, як це правильно зробити, щоб вклад людини в захист держави враховувався в пенсії", - розповіла Калмикова.