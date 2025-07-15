Калмикова назвала чутками розмови про можливе реформування Мінветеранів

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Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявляє, що розмови про можливе реформування Мінветеранів є чутками.

"Створення Міністерства у справах ветеранів адвокували самі ветерани. Для спільноти, з одного боку, це той орган, до якого вони приходять з усіма проблемами, незалежно від того, де вони виникли, а з іншого боку, це символ того, що вони помітні, і що їх визначають як громадян з окремим статусом. Оскільки ветерани – це велика частина нашого суспільства, нам необхідно більше звертати уваги на те, які потреби в людей, що найбільше вклалися в країну", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання чи доцільно буде сьогодні приєднувати Мінветеранів до якогось іншого міністерства.

На уточнююче запитання, чи в контексті кадрових ротацій в уряді обговорюється розформування Мінветеранів, міністр відповіла, що це чутки.

"Міністерство має працювати як координатор. Тому що ветеранська політика наскрізна. Ветерани приходять в системи охорони здоров'я, освіти, економіки, культури, і має бути той координуючий орган, який розуміє потребу, запити, і може їх адресувати іншим центральним органам, і спрямувати формування політик таким чином, щоб інтерес ветерана був врахований. Я вважаю, що це для нашої країни, для наших реалій, для наших ресурсів найбільш оптимальний варіант", - додала вона, відповідаючи на питання, чи необхідне відомстві масштабування.

Крім того, коментуючи ідею підсилення ветеранської теми за рахунок впровадження в уряді посади профільного віцепрем'єра, Калмикова заявила, що у неї немає на це єдиної відповіді: "Не можу сказати, що цього не треба, але й не можу сказати, що це необхідно".

Як повідомлялося, в березні 2020 року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб було перейменовано на Міністерство у справах ветеранів, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб - у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке в грудня 2024 року перейменовано на Міністерство національної єдності.