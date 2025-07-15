Інтерфакс-Україна
Події
11:14 15.07.2025

Калмикова назвала чутками розмови про можливе реформування Мінветеранів

2 хв читати
Калмикова назвала чутками розмови про можливе реформування Мінветеранів
Фото: uacrisis.org

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявляє, що розмови про можливе реформування Мінветеранів є чутками.

"Створення Міністерства у справах ветеранів адвокували самі ветерани. Для спільноти, з одного боку, це той орган, до якого вони приходять з усіма проблемами, незалежно від того, де вони виникли, а з іншого боку, це символ того, що вони помітні, і що їх визначають як громадян з окремим статусом. Оскільки ветерани – це велика частина нашого суспільства, нам необхідно більше звертати уваги на те, які потреби в людей, що найбільше вклалися в країну", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання чи доцільно буде сьогодні приєднувати Мінветеранів до якогось іншого міністерства.

На уточнююче запитання, чи в контексті кадрових ротацій в уряді обговорюється розформування Мінветеранів, міністр відповіла, що це чутки.

"Міністерство має працювати як координатор. Тому що ветеранська політика наскрізна. Ветерани приходять в системи охорони здоров'я, освіти, економіки, культури, і має бути той координуючий орган, який розуміє потребу, запити, і може їх адресувати іншим центральним органам, і спрямувати формування політик таким чином, щоб інтерес ветерана був врахований. Я вважаю, що це для нашої країни, для наших реалій, для наших ресурсів найбільш оптимальний варіант", - додала вона, відповідаючи на питання, чи необхідне відомстві масштабування. 

Крім того, коментуючи ідею підсилення ветеранської теми за рахунок впровадження в уряді посади профільного віцепрем'єра, Калмикова заявила, що у неї немає на це єдиної відповіді: "Не можу сказати, що цього не треба, але й не можу сказати, що це необхідно".

Як повідомлялося, в березні 2020 року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб було перейменовано на Міністерство у справах ветеранів, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб - у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке в грудня 2024 року перейменовано на Міністерство національної єдності.

Теги: #мінветеранів #калмикова #реформування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:43 11.07.2025
Українська делегація в Римі запропонувала створити донорську коаліцію на підтримку ветеранської політики з фінансуванням $50–60 млн

Українська делегація в Римі запропонувала створити донорську коаліцію на підтримку ветеранської політики з фінансуванням $50–60 млн

14:13 07.07.2025
Мінветеранів і Мінцифри запустило розділ "Ветеран Pro" у "Дії"

Мінветеранів і Мінцифри запустило розділ "Ветеран Pro" у "Дії"

17:33 02.07.2025
Мінветеранів наступного тижня запустить сервіс пошуку найближчого фахівця із супроводу ветеранів - Калмикова

Мінветеранів наступного тижня запустить сервіс пошуку найближчого фахівця із супроводу ветеранів - Калмикова

16:51 02.07.2025
Постраждалі жителі звільнених територій зможуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни - Мінветеранів

Постраждалі жителі звільнених територій зможуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни - Мінветеранів

15:30 01.07.2025
Ідея об'єднання Мінветеранів з іншим міністерством є помилковою - нардеп

Ідея об'єднання Мінветеранів з іншим міністерством є помилковою - нардеп

12:42 24.06.2025
В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

11:07 24.06.2025
Мінветеранів підписало з Федерацією гольфу меморандум про співпрацю реабілітації ветеранів через гольф

Мінветеранів підписало з Федерацією гольфу меморандум про співпрацю реабілітації ветеранів через гольф

13:19 17.06.2025
Зарплата військових вища ніж на ринку праці, і роботодавці мають пропонувати ветеранам конкурентні умови - Калмикова

Зарплата військових вища ніж на ринку праці, і роботодавці мають пропонувати ветеранам конкурентні умови - Калмикова

10:38 13.06.2025
Понад половини ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні - дослідження

Понад половини ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні - дослідження

10:10 03.06.2025
Кандидат на голову БЕБ представив план реформування на перші 100 днів

Кандидат на голову БЕБ представив план реформування на перші 100 днів

ВАЖЛИВЕ

День української державності об'єднує десятки поколінь і дає віру в країну і власні сили

Зеленський обговорив з Трампом посилення захисту українців

Зеленський за результатами переговорів з представниками США: Мир можливий лише завдяки силі

Одним із пріоритетів оновленого уряду буде збільшення власного виробництва зброї і розвиток усіх оборонних проєктів

Зеленський планує запропонувати кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

ОСТАННЄ

Німеччина обіцяє прийняти рішення щодо "Петріотів" для України найближчим часом

СБУ затримала агента РФ під час спроби підірвати багатоповерхівку в Рівному

Представники країн НАТО та G7 підтримали створення режиму Defence City в Україні

У правоохоронців відсутній механізм притягнення до відповідальності за рух на авто з гучними вихлопними системами - відповідь на петицію

Окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, у Костянтинівці та Мирнограді є загиблі

Результати додаткових сесій НМТ будуть доступні не пізніше 30 липня - директорка УЦОЯО

День української державності об'єднує десятки поколінь і дає віру в країну і власні сили

Прем'єрка Латвії прибула до Києва

Ворог вдарив ракетами по Шостці на Сумщині, постраждала підліток

Через російські обстріли 18 постраждалих і дві жертви на Херсонщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА