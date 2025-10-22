Калмикова про необхідність запровадження омбудсмана з питань ветеранів: Це питання для широкої дискусії

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова не знає, чи є необхідність запровадження в Україні інституту омбудсмена з питань ветеранів.

"Захист прав людини потрібен. Чи потрібен захист прав ветеранів? Потрібен! Чи має це бути така інституція як омбудсмен? Не знаю. Це питання для більш широкої дискусії. Я, як людина, яка працює у виконавчій владі, ставлю собі за мету через цифровізацію сервісів, через інститут фахівця супроводу зменшувати кількість тих випадків, коли права порушуються. Тому що, насправді, часто права порушуються не зі злого умислу, а через ненавченість когось, нерозуміння, незнання нормативної бази", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи є необхідність запровадження в Україні омбудсмена з питань ветеранів.

За її словами, на сьогодні, якщо ветеран є діючим військовослужбовцем і порушення прав йде зсередини війська, він може звертатися до військового омбудсмена, в інших випадках - до уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Або ж просто написати нам у фейсбуці. Часто ці проблеми вирішуються, просто якщо нам написати, і ми підкажемо та допоможемо", - наголосила вона.

Як повідомлялося, 17 вересня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про військового омбудсмана.

16 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) військовим омбудсманом.