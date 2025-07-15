Інтерфакс-Україна
Події
12:45 15.07.2025

Програма компенсації оренди житла для ветеранів не дуже активна, бо орендодавці не хочуть здавати квартири офіційно - Калмикова

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Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявляє, що програма компенсації частини оренди житла для ветеранів поки не дуже активна, через те, що орендодавці не хочуть здавати квартири за офіційними договорами.

"В нас є декілька різних категорій. Є особи з інвалідністю внаслідок війни, і уже третій рік, завдяки президенту, дуже активно діє відповідна програма. В цьому році закладено 3,9 млрд грн на програму забезпечення цієї категорії житлом. Минулого року було майже 4 600 родин, які отримали сертифікати, знайшли і придбали житло. Інша категорія – це ветерани внутрішньо переміщені особи. Тут ми працюємо в рамках житлової політики разом з віцепрем'єром з відновлення - міністром розвитку громад та територій над створенням моделі, яка буде прийнятна і доступна для ветеранів внутрішньо переміщених осіб", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, які на сьогодні потреби в забезпеченні житлом ветеранів.

Вона також зазначила, що по особам з інвалідністю темп забезпечення житлом задовольняє попит, а по іншим категоріям - поки що ні, але очікуються хороші рішення у цьому напрямі. 

На питання, наскільки успішною на думку міністра є проєкт компенсації частини оренди житла для ветеранів, Калмикова зазначила, що уже є ветерани, які взяли цю компенсацію, але їх досить мало.

"Дуже часто це пов'язано з тим, що орендодавці не хочуть здавати квартири по офіційних договорах… Ми, як держава, не можемо стимулювати сірий ринок. Тому наша задача за рахунок того, що держава дає кошти, і клієнт, маючи кошти, стає цікавим продавцю, змінювати це через такий підхід", - додала вона, відмітивши, що програма поки не рухається дуже активно.

Як повідомлялося, Мінветеранів у 2025 році запровадило програму, за якою компенсуватимуть частину оренди житла для ветеранивійни, які повернулися з полону, втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах. Сума компенсації варіюється від 3 тис. до 6 тис. грн залежно від місця оренди.

Понад 8,4 тис. ветеранів війни та їхніх сімей отримали власне житло завдяки програмам Міністерства у справах ветеранів з 2020 по 2024 роки.

Теги: #мінветеранів #калмикова #житло

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