18:56 31.10.2025

Апеляційний суд розгляне 10 листопада клопотання про звільнення Саркозі з в'язниці

Клопотання адвокатів Ніколя Саркозі про звільнення з тюремного ув’язнення експрезидента Франції, засудженого на п’ять років, 10 листопада розгляне паризький апеляційний суд, повідомив BFMTV.

"Ми сподіваємося, що апеляційний суд відновить ту гідність французького правосуддя, на яку воно заслуговує", - наводить телеканал слова адвоката Жан-Мішеля Дарруа.

"Крім бажання за будь-яку ціну утримувати його в ув’язненні, з юридичної точки зору, немає ніяких підстав для виправдання його подальшого утримання під вартою (...), знищити докази йому буде непросто, тому що їх зовсім немає", - сказав другий адвокат Крістоф Енгрен.

21 жовтня Саркозі прибув відбувати своє покарання в паризьку в’язницю Санте. Він був засуджений до п’яти років в’язниці за "злочинну змову" у справі "про лівійське фінансування" його виборчої кампанії. Це стало першим в історії Франції випадком, коли колишнього президента республіки посадили за ґрати.

Відразу ж після ув’язнення Саркозі в тюрму його адвокати виступили із заявою, що колишнього президента засудили, "не маючи жодних доказів" і звинувативши його в "неправдивій змові". Вони тоді ж оголосили, що прохання про звільнення екс-глави держави вже подано.

Теги: #саркозі #апеляція

