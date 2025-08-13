Інтерфакс-Україна
Події
13:28 13.08.2025

Апеляційний суд Онтаріо підтвердив необмежену компенсацію "МАУ" сім’ям загиблих зі збитого Іраном у 2020 р. літака

3 хв читати
Апеляційний суд Онтаріо підтвердив необмежену компенсацію "МАУ" сім’ям загиблих зі збитого Іраном у 2020 р. літака
Фото: https://www.ontariocourts.ca/

Апеляційний суд канадської провінції Онтаріо відхилив апеляцію авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ"), яка заперечувала свою недбалість у ситуації із збиттям Іраном літака компанії рейсу PS752 8 січня 2020 року, та підтвердив необмежені зобов’язання компанії щодо компенсації сім’ям загиблих в авіакатастрофі.

"Суддя першої інстанції встановив у пункті 5, що "МАУ" не довела, виходячи з балансу ймовірностей, що вона не проявила недбалості, дозволивши рейсу PS752 вилетіти з Тегерана 8 січня 2020 року, тому її відповідальність за Монреальською конвенцією є необмеженою. "МАУ" подає апеляцію", – нагадав обставини справи суддя в апеляційному рішенні, яке було опубліковано у середу.

Він пояснив, що у іншому випадку відповідальність була б обмежена CAD235 тис. на пасажира (біля $170 тис. за поточним курсом).

Згідно з опублікованим рішенням суду, компанія проявила недбалість, не оцінивши ризики польотів з Ірану під час військової напруги, а виліт шести інших рейсів компаній Austrian Airlines, "Аерофлоту", Qatar Airways, Turkish Airlines та Atlas Global перед катастрофою та після виданих попереджень NOTAM не є виправданням.

У заключному звіті про розслідування рейсу PS752 також було зазначено чотири інші випадки, коли комерційний авіалайнер був збитий під час польоту поблизу районів, де була військова зона або військові конфлікти: рейс №007 авіакомпанії Korean Airlines у 1983 році, рейс №655 авіакомпанії Islamic Republic of Iran у 1988 році, рейс №1812 авіакомпанії "Сибір" у 2001 році, який зазнав катастрофи під час навчань української ППО в Криму, та рейс African Express Airway 5Y-AXO у 2020 році.

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ" був збитий в районі міжнародного аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН та Великобританії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими. Пізніше Командувач аерокосмічними силами "Корпуса вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

У 2023 році суд Ірану виніс вироки десяти іранським військовослужбовцям за збитий український пасажирський літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній над Тегераном 2020 року, повідомляла Alarabia News з посиланням на веб-сайт судової системи Mizan Online.

Згодом, у січні 2024 року, Міжнародна група ініціювала провадження в рамках Ради ІКАО проти Ірану через порушення ним Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Рада ІКАО ухвалила рішення на користь України, Канади, Швеції та Сполученого Королівства і передала справу до розгляду по суті при тому, що Іран намагався заперечити юрисдикцію Ради IКAO щодо скарги на збиття цивільного лайнера.

Вже у жовтні 2024 року Координаційна група презентувала Меморандум у рамках розгляду справи про збиття PS752 в Міжнародному суді ООН. Україна, Канада, Швеція та Сполучене Королівство підкріпили цей основний документ у справі беззаперечними доказами порушення Іраном Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, ухваленої 1971 року.

Іран у свою чергу, в квітні 2025 року звернувся з позовом до Міжнародного суду ООН та вимагає скасування рішення ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) щодо авіакатастрофи у 2020 році.

Теги: #апеляція #суд #ps752 #мау

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:35 13.08.2025
Мешканця Харківщини, який допомагав окупантам грабувати односельця, засуджено до 11 років ув'язнення

Мешканця Харківщини, який допомагав окупантам грабувати односельця, засуджено до 11 років ув'язнення

20:05 12.08.2025
ВАКС засудив на 5 років ув'язнення депутата райради Одещині за підбурювання до підкупу місцевих депутатів

ВАКС засудив на 5 років ув'язнення депутата райради Одещині за підбурювання до підкупу місцевих депутатів

16:08 12.08.2025
Верховний Суд підтвердив правомірність анулювання НБУ ліцензій та виключення з держреєстру ПТ "Європоліс"

Верховний Суд підтвердив правомірність анулювання НБУ ліцензій та виключення з держреєстру ПТ "Європоліс"

14:21 12.08.2025
Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

10:55 11.08.2025
АП ВАКС залишила без змін ухвалу про відмову у відстороненні Чернишова

АП ВАКС залишила без змін ухвалу про відмову у відстороненні Чернишова

12:25 06.08.2025
Боголюбов оскаржить рішення Високого суду Лондона у справі ПриватБанку

Боголюбов оскаржить рішення Високого суду Лондона у справі ПриватБанку

15:51 03.07.2025
ВАКС розгляне апеляційні скарги на обрання запобіжного заходу Чернишову 7 серпня

ВАКС розгляне апеляційні скарги на обрання запобіжного заходу Чернишову 7 серпня

13:56 03.07.2025
Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

12:14 28.02.2025
Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Бондаря

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Бондаря

14:42 13.12.2024
Суд залишив чинним рішення про стягнення активів співачки Повалій на користь України

Суд залишив чинним рішення про стягнення активів співачки Повалій на користь України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув з візитом до Берліна

Верховний суд підтвердив недійсність депозитного договору 1995р. з ПриватБанком, за яким позивач вимагав майже EUR3 млрд

Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Рютте та Трампом

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив будівництво заводу в Україні з керівником Rheinmetall Group Паппергером

ЄБРР здійснює набір до групи з підтримки НКРЕКП у впровадженні проєкту зі створення IT-системи REMIT

Поранений через ворожий обстріл прифронтової Ківшарівки на Харківщині помер - прокуратура

Afina Group планує відновлення та модернізацію придбаного на аукціоні ПрАТ "Вінницяпобутхім"

Стефанчук і Кідава-Блонська підтвердили одностайність парламентів щодо принципу "нічого про Україну без України"

Раді пропонують дозволити мобілізованим віком від 55 років служити поза зонами бойових дій

Мультирахункова "Дія.Картка" для отримання держвиплат запрацювала в трьох банках

У Києві презентували книгу, присвячену загиблим співробітникам пенітенціарної служби

Зеленський прибув з візитом до Берліна

Шмигаль обговорив будівництво заводу в Україні з керівником Rheinmetall Group

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА