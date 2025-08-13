Апеляційний суд Онтаріо підтвердив необмежену компенсацію "МАУ" сім’ям загиблих зі збитого Іраном у 2020 р. літака

Фото: https://www.ontariocourts.ca/

Апеляційний суд канадської провінції Онтаріо відхилив апеляцію авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ"), яка заперечувала свою недбалість у ситуації із збиттям Іраном літака компанії рейсу PS752 8 січня 2020 року, та підтвердив необмежені зобов’язання компанії щодо компенсації сім’ям загиблих в авіакатастрофі.

"Суддя першої інстанції встановив у пункті 5, що "МАУ" не довела, виходячи з балансу ймовірностей, що вона не проявила недбалості, дозволивши рейсу PS752 вилетіти з Тегерана 8 січня 2020 року, тому її відповідальність за Монреальською конвенцією є необмеженою. "МАУ" подає апеляцію", – нагадав обставини справи суддя в апеляційному рішенні, яке було опубліковано у середу.

Він пояснив, що у іншому випадку відповідальність була б обмежена CAD235 тис. на пасажира (біля $170 тис. за поточним курсом).

Згідно з опублікованим рішенням суду, компанія проявила недбалість, не оцінивши ризики польотів з Ірану під час військової напруги, а виліт шести інших рейсів компаній Austrian Airlines, "Аерофлоту", Qatar Airways, Turkish Airlines та Atlas Global перед катастрофою та після виданих попереджень NOTAM не є виправданням.

У заключному звіті про розслідування рейсу PS752 також було зазначено чотири інші випадки, коли комерційний авіалайнер був збитий під час польоту поблизу районів, де була військова зона або військові конфлікти: рейс №007 авіакомпанії Korean Airlines у 1983 році, рейс №655 авіакомпанії Islamic Republic of Iran у 1988 році, рейс №1812 авіакомпанії "Сибір" у 2001 році, який зазнав катастрофи під час навчань української ППО в Криму, та рейс African Express Airway 5Y-AXO у 2020 році.

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ" був збитий в районі міжнародного аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН та Великобританії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими. Пізніше Командувач аерокосмічними силами "Корпуса вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

У 2023 році суд Ірану виніс вироки десяти іранським військовослужбовцям за збитий український пасажирський літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній над Тегераном 2020 року, повідомляла Alarabia News з посиланням на веб-сайт судової системи Mizan Online.

Згодом, у січні 2024 року, Міжнародна група ініціювала провадження в рамках Ради ІКАО проти Ірану через порушення ним Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Рада ІКАО ухвалила рішення на користь України, Канади, Швеції та Сполученого Королівства і передала справу до розгляду по суті при тому, що Іран намагався заперечити юрисдикцію Ради IКAO щодо скарги на збиття цивільного лайнера.

Вже у жовтні 2024 року Координаційна група презентувала Меморандум у рамках розгляду справи про збиття PS752 в Міжнародному суді ООН. Україна, Канада, Швеція та Сполучене Королівство підкріпили цей основний документ у справі беззаперечними доказами порушення Іраном Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, ухваленої 1971 року.

Іран у свою чергу, в квітні 2025 року звернувся з позовом до Міжнародного суду ООН та вимагає скасування рішення ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) щодо авіакатастрофи у 2020 році.