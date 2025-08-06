Боголюбов оскаржить рішення Високого суду Лондона у справі ПриватБанку

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Ексвласник ПриватБанку Генадій Боголюбов планує подати апеляцію на рішення Високого суду Лондона у справі ПриватБанку, винесене 30 липня 2025 року, повідомили у пресслужбі бізнесмена агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що суддя допустив суттєву помилку в ключових висновках щодо причетності пана Боголюбова до шахрайства, та нібито завданих банку шкоди та збитків", - зазначив адвокат бізнесмена Джордж Мейлін з юридичної фірми Enyo Law.

В повідомленні наголошується, що сторона захисту вважає, що під час розгляду справи було допущено помилки в оцінці ролі Боголюбова в оскаржуваних подіях, який заперечує свою причетність до будь-яких шахрайських дій і наполягає на своїй непричетності до фінансових схем, які стали предметом судового розгляду.

"Апеляцію буде подано у встановлений строк", – йдеться у релізі без конкретизації.

Раніше про наміри оскаржити рішення лондонського суду заявив й інший ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, які вже майже два роки знаходиться під вартою в Україні.

"Рішення Високого суду Лондона буде оскаржене. Ми подолаємо всіх разом взятих українських корупціонерів, будь вони з табору Порошенка, чи Єрмака-Зеленського, правда та справедливість будуть відновлені", – йшлося у офіційній заяві пресслужби бізнесмена.

Згідно тексту рішення суду, "одним з найбільш значущих (і цікавих) аспектів справи пана Боголюбова є його твердження про те, що на початку липня 2014 року він уклав усну угоду з паном Коломойським про те, що буде здійснювати права голосу, пов'язані з його акціями в Банку, та виконувати обов'язки голови Наглядової ради виключно за вказівкою пана Коломойського".

За словами Боголюбова, пізніше, у травні та червні 2015 року, це було відображено в офіційній документації, але націоналізований ПриватБанк не погодився з цим твердженням, як і потім суддя під час розгляду справи.

В рішення суду також зазначалося, що існували деякі документальні матеріали, що свідчать про те, що Коломойський та Боголюбов, можливо, розійшлися з 2007 року, але це містилося у наданих в суді показаннях свідка Боголюбова, за якими ПриватБанк не зміг провести його перехресний допит. Тож суддя не зміг зробити висновок, що слова свідка повністю відображають справжню ситуацію, тим паче, що самі ексвласники відмовилися давати свідчення та бути присутнім на перехресному допиті щодо показань свідків.

Як йдеться в рішенні, Боголюбов вважав себе більш міжнародним орієнтованим, покинув Україну у 2007 році та переїхав до Лондона у 2009 році, де залишався до 2017 року, коли переїхав до Женеви. "Його позиція полягала в тому, що з моменту від'їзду з України у 2007 році він і Коломойський зосереджувалися на власних індивідуальних проектах. Як і Коломойський, він повернувся до України у 2019 році", – зазначив суддя.

Він дійшов висновку, що, хоча цілком можливо, відбулася зміна в точному характері відносин між ексвласниками ПриватБанку, вони продовжували діяти спільно один з одним протягом періоду, що стосується провадження.

"Коротше кажучи, докази свідчать про те, що навіть після травня 2015 року вони (Коломойський та Боголюбов) продовжували контролювати Наглядову раду як через свою подальшу роль членів, так і через свою здатність як акціонери контролювати склад її членів", – сказано в тексті судового вердикту.

Як повідомлялося, згідно із оголошеним 30 липня цього року рішенням Коломойський та Боголюбов несуть солідарну відповідальність перед банком за відшкодування завданої йому шкоди. Цю суму має бути визначено в розмірі $1 млрд 911,88 млн за вирахуванням реальної вартості переданих банку активів, як зазначено в тексті рішення. Як зазначили юристи ПриватБанку, щодо переданих активів суд встановив необхідність врахувати їх справжню вартість приблизно $140 млн, тоді як оцінки відповідачів (приблизно $640 млн), не повинні братися до уваги.

Щодо відсотків, то суддя Трауер постановив, що це питання має бути вирішено на наступному слуханні.

Сума виплати, яку будуть зобов’язані здійснити колишні власники, буде визначена на наступному слуханні у жовтні 2025 року. Очікується, що компенсована банку сума становитиме понад $2 млрд, включно з процентами та юридичними витратами", – повідомило Міністерство фінансів. З такою оцінкою згоден сам ПриватБанк та Нацбанк.

ПриватБанк – найбільший державний Банк України: його загальні активи на 1 квітня цього року складали 945,5 млрд грн ($22,6 млрд за поточним курсом) або 25,2і від усієї банківської системи. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 млн активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70і українців.