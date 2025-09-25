Інтерфакс-Україна
15:18 25.09.2025

Експрезидента Франції Саркозі засуджено до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання

Експрезидента Франції Саркозі засуджено до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання
Фото: Stephanie Lecocq/Reuters.

Паризький суд засудив у четвер колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до п’яти років в’язниці з відтермінуванням приведення вироку у виконання щодо позбавлення волі, передає BFMTV.

Як повідомляв телеканал раніше, Саркозі визнали винним за так званою “лівійською справою”, пов’язаною з фінансуванням у 2007 році його передвиборчої кампанії з боку тодішнього лівійського лідера Муаммара Каддафі.

При цьому Саркозі виправдано за пунктами обвинувачення в “пасивній корупції”, “приховуванні розкрадання державних коштів” і “незаконному фінансуванні виборчої кампанії”.

Хоча суд констатував відсутність незаконного фінансування виборчої кампанії 2007 року, йому закинули те, що він дозволив своїм найближчим співробітникам і прибічникам, на яких мав вплив, діяти від його імені для отримання фінансової підтримки з Лівії, а також “розглядав питання про дипломатичні заходи у відповідь”.

Кілька підсудних, які проходили у цій справі, отримали різні строки, зокрема з відстрочкою.

Розслідування тривало понад 10 років.

