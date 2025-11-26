Інтерфакс-Україна
Події
12:32 26.11.2025

Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Вдовиченко - ЦПК

Офіс генерального прокурора за заявою Центру протидії корупції (ЦПК) зареєстрував кримінальне провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко, повідомляє ЦПК в телеграм-каналі в серу.

"Щодо брата Вдовиченко розпочали провадження за частиною 1 статті 111 (державна зрада), а щодо батька - за частинами 1 та 4 статті 111-1 (колабораційна діяльність)", - йдеться в повідомленні ЦПК в середу.

Раніше ЦПК з'ясував, що старший брат Вдовиченко – Олександр Левандовський – до 2014 року був заступником Феодосійського військового прокурора України."А у квітні 2014 року він отримав паспорт рф, після чого почав у військовій прокуратурі Центрального військового округу рф, тим самим зрадивши присягу", - зазначається в повідомленні.

Згідно з інформацією ЦПК, батько Вдовиченко – Сергій Левандовський – також отримав громадянство РФ у 2014 році та почав вести бізнес в окупованому Криму.

"Попри українське громадянство, яке декларує його донька, Левандовський має паспорт рф, веде бізнес в росії та сплачує там податки", - наголошують в громадській організації.

В Офісі генерального прокурора агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо цих фактів, уточнивши, що подальше розслідування буде здійснювати Служба безпеки України.

Теги: #цпк #офіс_генпрокурора #вдовиченко

