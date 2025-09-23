Інтерфакс-Україна
17:32 23.09.2025

Київський апеляційний суд залишив Магамедрасулова під вартою - ЦПК

Фото: http://bank.gov.ua/

Київський апеляційний суд залишив без задоволення скаргу на продовження тримання під вартою детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова, повідомив Центр протидії корупції (ЦПК) у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляє ЦПК, захист серед іншого просив допитати свідка, з яким Магамедрасулов спілкувався на оприлюднених СБУ записах про Узбекистан, а не Дагестан, але суд відмовив у задоволенні клопотання. Напередодні Мамешев заявляв, що отримав з невідомого номеру повідомлення з погрозами.

Захист також просив скасувати рішення Печерського суду та обрати інший, більш м’якший запобіжний захід. На думку захисту, підозра є політичним переслідуванням за діяльність в НАБУ.

Як повідомлялося, у липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу НАБУ. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Магамедрасулова. Йому було оголошено підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України, підозрюється у веденні бізнесу в РФ (виступав посередником у продажі партій технічної коноплі його батька до республіки Дагестан). Підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою отримав також батько співробітника Бюро, громадянин РФ – Сентябр Магамедрасулов. Руслан Магамедрасулов перебуває за ґратами з 21 липня.

16 вересня СБУ повідомила що Магамедрасулов отримав ще одну підозру. "Під час досудового розслідування слідчі встановили, що окрім допомоги батьку в торгівлі з рф, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання", - зазначала пресслужба СБУ. Повідомлялося, що відповідну інформацію СБУ, Офіс генпрокурора та ДБР отримали, зокрема, із телефону підозрюваного.

22 липня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому 263 голосами законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Західні політики заявили про загрози для євроінтеграції, а в Україні почалися акції протесту проти обмеження незалежність НАБУ та САП.

31 липня Верховна Рада повернула незалежність НАБУ та САП. Того ж дня президент підписав законопроєкт №13533 щодо посилення ефективності цих органів.

Керівники антикорупційних органів просили СБУ надати докази обґрунтування підозри. 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ.

Керівники антикорупційних органів також допускали наміри заміни керівників НАБУ та САП як чергового етапу впливу на роботу антикорупційних інституцій.

