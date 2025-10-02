Посадовець Голосіївської РДА Києва заволодів майже 1 млн грн під час ремонту укриття

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Голосіївської районної державної адміністрації Києва, який заволодів майже 1 млн грн бюджетних грошей під час капітального ремонту укриття в приміщенні Голосіївської РДА, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику управління будівництва Голосіївської РДА за фактом внесення до офіційних документів недостовірних даних та заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонту паркінгу Голосіївської РДА, що використовується як укриття (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні міської прокуратури в телеграм-каналі в четвер.

За її інформацією, встановлено, що посадовець забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту паркінгу.

"По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів завищені обсяги виконаних робіт, а начальник управління затвердив їх, відтак товариство отримало повну оплату за цю роботу", - зазначається в повідомленні.

Вказаними діями столичному бюджету завдано збитків майже на 1 млн грн.

Слідство триває, перевіряється причетність інших службових осіб Голосіївської РДА до розкрадань коштів.