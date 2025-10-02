Інтерфакс-Україна
Події
11:38 02.10.2025

Посадовець Голосіївської РДА Києва заволодів майже 1 млн грн під час ремонту укриття

1 хв читати

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Голосіївської районної державної адміністрації Києва, який заволодів майже 1 млн грн бюджетних грошей під час капітального ремонту укриття в приміщенні Голосіївської РДА, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику управління будівництва Голосіївської РДА за фактом внесення до офіційних документів недостовірних даних та заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонту паркінгу Голосіївської РДА, що використовується як укриття (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні міської прокуратури в телеграм-каналі в четвер.

За її інформацією, встановлено, що посадовець забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту паркінгу.

"По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів завищені обсяги виконаних робіт, а начальник управління затвердив їх, відтак товариство отримало повну оплату за цю роботу", - зазначається в повідомленні.

Вказаними діями столичному бюджету завдано збитків майже на 1 млн грн.

Слідство триває, перевіряється причетність інших службових осіб Голосіївської РДА до розкрадань коштів.

Теги: #заволодіння #укриття #кошти #голосіївський_район

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:21 29.09.2025
У Києві в укритті померла жінка – КМВА

У Києві в укритті померла жінка – КМВА

09:56 26.09.2025
Кабмін перерозподілив 14,7 млн грн на супроводження угоди зі створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Кабмін перерозподілив 14,7 млн грн на супроводження угоди зі створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови

17:27 24.09.2025
Київ отримав допомогу від партнерів із Бельгії та Франції для облаштування укриттів

Київ отримав допомогу від партнерів із Бельгії та Франції для облаштування укриттів

21:10 23.09.2025
Президентка Єврокомісії оголосила про виділення близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування в Україні

Президентка Єврокомісії оголосила про виділення близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування в Україні

12:31 20.09.2025
Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

16:43 05.09.2025
Україна повернула з-за кордону понад EUR3,3 млн, вкрадених через корупційну схему "Поліграфкомбінату" – НАБУ

Україна повернула з-за кордону понад EUR3,3 млн, вкрадених через корупційну схему "Поліграфкомбінату" – НАБУ

14:08 05.09.2025
Кличко: Райони Києва освоїли тільки 20% виділених коштів на будівництво нових та ремонт наявних укриттів

Кличко: Райони Києва освоїли тільки 20% виділених коштів на будівництво нових та ремонт наявних укриттів

13:05 05.09.2025
На "Центри життєстійкості" держава планує виділити 1 млрд грн в 2026 р.

На "Центри життєстійкості" держава планує виділити 1 млрд грн в 2026 р.

10:09 03.09.2025
Сирський наголосив на потребі терміново завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах

Сирський наголосив на потребі терміново завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах

09:26 02.09.2025
Апеляційний суд скасував вирок сторожу, який не відкрив укриття в поліклініці Деснянського району – ЗМІ

Апеляційний суд скасував вирок сторожу, який не відкрив укриття в поліклініці Деснянського району – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи

Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

ППО збила 53 із 86 ворожих цілей, зафіксовано влучання 31 дрона

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 29 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи

Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії "Стіну дронів", PURL та енергетичну підтримку

Лагідна українізація неприйнятна для 10% українців, прихована русифікація - для 39% - соцопитування КМІС

Мовний омбудсмен відзначає важливість українізації єврейської громади

Засідання групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 жовтня в Брюсселі

Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

Кабмін спростив процедуру відновлювальних робіт для пошкоджених від атак будинків культурної спадщини

В Одесі завершено пошукові роботи, аварійно-відновлювальні ще тривають

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгаґені – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА