12:28 03.11.2025

ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Національною поліцією повідомили про підозру двом екскерівникам Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, ексголові однієї з сільських рад Полтавщини та начальнику одного з відділів Пирятинської міської ради у незаконній приватизації землі у нацпарку "Пирятинський".

"Слідство встановило, що упродовж 2017–2021 років посадовці організували незаконну передачу у приватну власність земель Національного природного парку "Пирятинський". За їх сприяння 95 земельних ділянок загальною площею близько 100 гектарів були приватизовані "громадянами", а згодом передані в оренду фермерському господарству", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Керівником цього господарства став уже згаданий колишній голова сільради.

Унаслідок протиправних дій державі завдано збитків на 6,8 млн гривень. Для повернення земель державі вже пред’явлено 95 позовів. За дев’ятьма з них суд ухвалив рішення на користь держави — повернуто перші 10 гектарів землі.

Колишнім керівникам Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області та колишньому голові сільської ради повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Начальнику відділу Пирятинської міської ради повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

