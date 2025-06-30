Інтерфакс-Україна
Події
18:40 30.06.2025

Міндовкілля презентувало проєкт закону, що визначатиме критерії "зеленого" відновлення

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Міндовкілля презентувало проєкт закону, що визначатиме критерії "зеленого" відновлення

Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України за підтримки Програми Розвитку ООН (ПРООН) презентувало проєкт закону про засади зеленого відновлення України.

"З 2022 року ми кожного року проводимо Конференції з відновлення. Протягом усіх цих чотирьох років ми дуже часто говоримо про те, як треба відбудовувати Україну, які сектори найбільше постраждали, яких заходів потрібно вживати. І говоримо про те, що це відновлення має бути кращим, має бути з використанням нових технологій, але чітких критерій того, що саме ми вкладаємо в це "краще", не було і досі немає", - зазначила міністр Світлана Гринчук під час Національної презентації проєкту закону.

Вона зазначила, що Україна обрала для себе шлях євроінтеграції, а отже, відновлення має бути збалансованим і сталим — тобто "зеленим".

"Ми намагаємося цим законопроєктом врегулювати терміни, для того, щоб не було цього різночитання між різними інституціями в Україні, щоб ми всі вже розуміли, до чого ми йдемо, і що означає той чи інший термін", - зазначила Гринчук.

Міністр також повідомила, що Україна починає впровадження європейської зеленої таксономії.

"Це означає, що з’являться чіткі критерії відбору проєктів та інвестицій — вони повинні відповідати певним вимогам, щоб реалізовуватись в Україні. Це значно спростить роботу й нашим міжнародним партнерам", - наголосила вона.

Четверта Конференція з відновлення (URC2025) має відбутися 10-11 липня цього року у Римі.

Теги: #міндовкілля #зелене_відновлення_україни

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